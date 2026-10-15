У Львові запрацювала інноваційна лабораторія робототехніки при обласній МАН

Тут школярі матимуть змогу займатися створенням роботів, програмуванням «розумних» пристроїв, роботою зі штучним інтелектом та втіленням власних інженерних задумів.

Сьогодні, 15 жовтня, на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка відкрили навчально-наукову лабораторію робототехніки Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Юхновського. Це унікальний простір, де школярі зможуть створювати роботів, програмувати інтелектуальні пристрої та реалізовувати власні інженерні ідеї.

У заході взяли участь заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін, заступниця директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олена Урдей, ректор ЛНУ імені Івана Франка Роман Гладишевський, депутатка обласної ради Орислава Хомик, директорка Львівської обласної МАН Наталія Цигилик, декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій Юрій Фургала, представники компанії N-iX, активісти та молодь.

Лабораторія відкриває великі можливості для практичного навчання та експериментів в сферах робототехніки, автоматизації, вбудованих інтелектуальних систем і штучного інтелекту. Тут учні зможуть не лише вивчати сучасні технології, а й самостійно будувати моделі, програмувати пристрої та втілювати свої розробки на практиці.

«Ми прагнемо, щоб львів’яни здобували перемоги на міжнародних змаганнях, а світ впевнено бачив Україну як країну розумних, ініціативних і драйвових людей. Можливо, наступного разу стрічку на відкритті лабораторії перерізатимуть саме роботи, створені вами», – зазначив під час відкриття заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін.

Також він подякував українським військовим за можливість дітям навчатися та розвиватися. Висловив сподівання, що кількість подібних лабораторій на Львівщині невпинно зростатиме.

«Відкриття цієї лабораторії – інвестиція у майбутній інтелектуальний потенціал України та розвиток інженерів і винахідників. Такі простори дають дітям змогу освоювати новітні технології через практику. Ми розуміємо, наскільки важливими є технологічні рішення для безпеки нашої держави. Можливо, саме тут формується покоління майбутніх винахідників, чиї розробки зміцнять обороноздатність України», – підкреслила Олена Урдей.

Для практичних занять лабораторію обладнали сучасними наборами: робототехніка TETRIX MAX R/C, комплекти для створення й програмування розумного робомобіля на базі Raspberry Pi Pico, біонічні роботи і міні-дрони для навчальних польотів у приміщенні.

Окрім цього, закупили 12 комплектів програмованих колісних роботів із дистанційним керуванням, 15 наборів Raspberry Pi Pico Sensor Kit для створення вбудованих систем, 10 одноплатних комп’ютерів та спеціалізований стіл для занять із робототехніки.

Таке оснащення дозволить поєднувати програмування з конструюванням, вивчати роботу сенсорів, розробляти апаратно-програмні комплекси і випробовувати інноваційні рішення.

Лабораторія працюватиме не лише для учнів Львівської обласної МАН. Приєднатися до навчальних і наукових проєктів зможуть також учні загальноосвітніх шкіл, студенти і аспіранти. Запланована тісна співпраця з інженерними кафедрами провідних вишів.

Юних дослідників підтримуватимуть викладачі факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ й педагоги Малої академії наук за участю партнерів.

Директорка Львівської обласної МАН Наталія Цигилик розповіла, що навчання в лабораторії буде орієнтоване на практичні завдання, наближені до актуальних інженерних та промислових потреб. Це допоможе школярам набути досвіду дослідницької роботи і розвивати потрібні навички для подальшого професійного зростання.

На ремонт, облаштування приміщення й закупівлю обладнання витратили понад 1,8 млн грн. З них понад 425 тис. грн надали з обласного бюджету згідно з Програмою розвитку освіти Львівщини, майже 1,2 млн грн профінансував Львівський національний університет імені Івана Франка, а 200 тис. грн внесла компанія N-iX.

Нагадаємо, що протягом 2024–2025 років на базі ЛНУ імені Івана Франка для Малої академії наук відкрили ще дві лабораторії: у вересні 2024 року – хімічну, а в травні 2025-го – інженерно-фізичну, обладнану для досліджень у галузях фізики, інженерії, електроніки та матеріалознавства.

У квітні 2026 року на географічному факультеті університету запустили лабораторію GeoEcoHUB для вивчення довкілля, географічних і екологічних процесів.

Довідково

Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Юхновського – це комунальний заклад Львівської обласної ради, який займається виявленням і підтримкою талановитих школярів. Академія залучає їх до науково-дослідницької діяльності, допомагає розвивати інтелектуальний і творчий потенціал. Навчання охоплює природничі, технічні, математичні, суспільні та гуманітарні науки. Установа тісно співпрацює з провідними університетами та науковими центрами Львівщини.