Опалювальний сезон у небезпеці: Львівтеплоенерго ризикує залишитись без майже половини своїх спеціалістів через розбронювання

Заплановане зниження квоти бронювання для працівників Львівтеплоенерго ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону у Львові. Якщо норму скоротять, підприємству доведеться зняти бронювання з 86 спеціалістів, що створить серйозні виклики у обслуговуванні котелень, теплових мереж та ліквідації аварій.

Про це повідомив заступник львівського міського голови Андрій Москаленко після участі в роботі Міжгалузевої асоціації теплоенергетичних підприємств України, де детально обговорювали питання бронювання працівників галузі.

Зараз рівень бронювання для Львівтеплоенерго і Львівводоканалу досягає 75%. Однак, за останніми даними, планують знизити цей показник до 60%. У разі ухвалення такого рішення, Львівтеплоенерго доведеться розбронювати приблизно 90 осіб, що призведе до утрати броні ще для 7080 працівників через необхідність дотримання нових обмежень.

«Це загрожує тим, що ми можемо втратити до 4045% персоналу, безпосередньо відповідального за обслуговування теплових об’єктів: підготовку котлів на твердому паливі, експлуатацію теплових мереж, котелень та іншої критично важливої інфраструктури. Приймати такі рішення перед початком опалювального сезону надзвичайно ризиковано, бо саме від наявності фахівців залежить стабільність теплопостачання. Сподіваємось, що уряд внесе корективи, які уникнуть цих негативних наслідків», — підкреслив Москаленко.

Кто відповідає за тепло у Львові

Централізоване теплопостачання у Львові забезпечує ЛМКП Львівтеплоенерго — велике спеціалізоване підприємство. Воно обслуговує 2137 багатоквартирних будинків, де проживає понад 503,8 тисячі мешканців. Також серед його клієнтів 67 медичних закладів і 306 навчальних установ. Особливо важливо, що серед споживачів є лікарні та госпіталі, де лікують поранених військовослужбовців, а також соціально важливі об’єкти.

На сьогодні на Львівтеплоенерго працює 1924 особи, з них 568 є військовозобов’язаними. З них заброньовано 75%, тобто 426 працівників, серед яких переважають молоді спеціалісти: зварювальники, слюсарі та фахівці з контрольно-вимірювальних приладів.

«Якщо квоту бронювання знизять до 60%, доведеться зняти броню з 86 осіб безпосередньо перед початком опалювального сезону. Це може спричинити їх звільнення і поглиблення кадрового дефіциту. Такий сценарій створює ризик ланцюгової реакції, коли підприємство залишиться без достатньої кількості кваліфікованих кадрів», — пояснюють у Львівтеплоенерго.

В компанії наголошують, що підготовка машиністів котлів, операторів котелень і інженерів теплоелектроцентралей потребує тривалого навчання, отримання спеціальних допусків і проходження кваліфікаційних атестацій. Тому швидко знайти заміну таким фахівцям майже неможливо. Особливо це критично на початку опалювального сезону, коли обладнання працює на максимальних навантаженнях, а оперативність ліквідації аварій є дуже важливою.

Галузева проблема

Міжгалузева асоціація Укртеплокомуненерго також висловлює занепокоєння щодо майбутніх змін у порядку бронювання. Вони підкреслюють, що кадровий дефіцит — системна і глибока проблема всієї сфери житлово-комунального господарства. По галузі укомплектованість кадрами становить близько 35%, а середній вік працівників перевищує 55 років.

«Оцінити конкретні положення постанови Кабміну про зміни порядку бронювання до її офіційної публікації передчасно. Проте сама можливість таких змін викликає суттєве занепокоєння. Підприємства теплопостачання працюють за умов гострого браку технічних і ремонтних спеціалістів. Їхня робота потребує тривалої і спеціалізованої підготовки, а безперебійна робота котелень і теплових мереж безпосередньо впливає на теплопостачання будинків, лікарень, шкіл та інших соціально важливих об’єктів», — мовиться у повідомленні асоціації.

В асоціації додають, що зниження ліміту бронювання посилить кадрові проблеми. На деяких підприємствах середній вік співробітників досягає 60 років та більше, що ускладнює підготовку до опалювального сезону, технічне обслуговування та швидке реагування на аварійні ситуації. Відтак, зміни у бронюванні потребують особливої зваженості, особливо напередодні зими.

Обидві сторони — і Львівтеплоенерго, і галузева асоціація — вважають, що пріоритетом залишається оборона країни та потреби сил оборони. Водночас вони наголошують, що рішення у сфері бронювання мають враховувати специфіку роботи стратегічних підприємств, від яких залежить життєзабезпечення міст і громад.

Саме тому Львівтеплоенерго і асоціація звертаються до уряду з проханням зберегти квоту бронювання на рівні не менше 75% для теплопостачальних компаній. Вони також закликають не знижувати ліміти для галузей, що забезпечують стабільну роботу життєво необхідних систем. Такий підхід, на їхню думку, дозволить зберегти кваліфіковані кадри, оперативно ліквідовувати аварії і безперебійно пройти опалювальний сезон у складних умовах воєнного стану.