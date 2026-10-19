У Польщі знайдені рештки приблизно тридцяти українців

Українські пошуковці з групи «Доля» знайшли у Польщі останки близько 30 громадян України.

Ці людські рештки виявили на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Під час експедиції, яку організувало комунальне підприємство Львівської облради «Доля», фахівці дослідили поодинокі і групові поховання українців. Загиблі – жертви нападів підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, що відбулися у березні 1944 року.

Пошукові роботи відбуваються на замовлення Українського інституту національної пам’яті. КП «Доля» отримало дозвіл від польської сторони 31 серпня 2026 року.

Керівник «Долі» Святослав Шеремета пояснив: «Результати підтверджують свідчення колишніх мешканців Ласкова, які вижили під час кривавих подій березня 1944 року. Ми продовжимо пошуки і найближчим часом розпочнемо ексгумацію, перепоховання та гідне вшанування загиблих».











Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті, підкреслив важливість пошани до пам’яті кожного загиблого, незалежно від їхнього походження та національності.

«Спокутання минулого починається з поваги до пам’яті і визнання страждань іншої сторони. Це – основа для справжнього примирення», – сказав він.

За відомостями істориків, 10 березня 1944 року у Ласкові загинуло понад 300 українців.

Українські та польські експерти зафіксували дані про 327 загиблих мешканців села. Деякі дослідники навіть називають приблизно 350 жертв. Остаточну цифру встановлять після подальших історичних та пошукових досліджень.