ППО України знищили ворожий безпілотник біля Львова

Інформацію про постраждалих та ушкодження наразі уточнюють.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про інцидент на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вранці 19 жовтня у Львівській області оголосили повітряну тривогу через активність російських реактивних безпілотників. В обласному центрі було чути вибухи, а протиповітряна оборона діяла активно.

За словами Козицького, один із безпілотників кружляв над Львовом та був збитий силами ППО.

“За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник поблизу Львова. Деталі – згодом”, – зазначив посадовець.

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Напередодні, 18 жовтня, протиповітряна оборона збила російські безпілотники над населеними пунктами Муроване та Малехів біля Львова. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Втім уламки дронів пошкодили кілька житлових будинків та логістичний комплекс.

17 жовтня ППО захистила Львівщину, збивши ворожий безпілотник в Бродівській громаді.

Також у ніч на 13 жовтня в селі Муроване поблизу Львова через падіння безпілотника сталася пожежа у трьох житлових будинках. Того ж дня в області оголосили повітряну тривогу через ще один російський реактивний безпілотник, уламки якого впали в селі Малехів.