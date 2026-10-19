У Львівській області попрощаються з дев’ятьма героями, які загинули в бою з ворогом

Сьогодні на Львівщині відбудеться прощання з дев’ятьма Героями, які віддали життя, захищаючи Україну.

Львівська обласна військова адміністрація повідомила, що 19 жовтня у Львівській області прощаються з військовослужбовцями, які загинули в боях проти російських окупантів.

Ярослав Кунинець був мешканцем села Любеля Жовківської громади Львівського району. Загинув 12 жовтня поблизу Лиману Краматорського району Донеччини. Воєнному герою було 41 рік.

Олександр Мінтян родом із села Угри Городоцької громади Львівського району. Він виконував обов’язки командира відділення підвозу артилерійської батареї у військовій частині А0284. Загинув 3 квітня 2025 року під час бойового зіткнення поблизу села Олешня Суджанського району Курської області. Олександру було 36 років.

Руслан Стеца, львів’янин та боєць 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, приєднався до захисту України у 2025 році. Загинув 9 жовтня у бою. Він був 26-річним воїном.

Володимир Берест, також львів’янин, вступив до захисників країни у 2025 році. Служив у військовій частині А5161. Вижити не зміг – загинув 7 жовтня у день свого 41-річчя.

Арсен Шматко родом зі Львова. Приєднався до оборони України у 2024 році, служив у 1-му Донецькому прикордонному загоні “Гарт” Державної прикордонної служби. Загинув 8 жовтня у 45 років. Отримав відзнаку “Ветеран війни”.

Мирон Гладій – мешканець міста Миколаїв Стрийського району. Старший солдат, який став на захист України у листопаді 2023 року. Він загинув 10 жовтня через ураження ворожим FPV-дроном біля села Хомине Харківської області. Воїну було 42 роки.

Володимир Остапчук із міста Радехів Шептицького району проходив службу майстром 1-го ремонтного відділення бронетанкової техніки у 2-й ремонтній роті.

Роман Григорчук, уродженець Ходорова, що після одруження оселився у Новому Роздолі, служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Він був стрільцем стрілецького відділення. У травні 2024 року зник безвісти біля Семенівки на Донеччині, перебував понад два роки у ворожому полоні. Повернувшись додому у березні 2025 року, Роман помер 17 жовтня у віці 48 років.

Роман Гапотченко народився у Луганську, де проживав до жовтня 2014 року. Добровільно вступив до ЗСУ у 2018 році. Служив сержантом піхоти 30-ї окремої механізованої бригади. Через стан здоров’я восени 2023 року звільнився з військової служби. Помер 16 жовтня від хвороби у 53 роки.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkozytskyy.maksym.official%2Fposts%2Fpfbid02mXN2nBSKHBDhuta1RCgU6yqKJt1EmZW4yUvPWNpGzcLLe5UPYwx2DrPUQTLDxMxhl&show_text=true&width=500" class="facebook" width="500" height="651" allowfullscreen="true" allow="autoplay;clipboard-write;encrypted-media;picture-in-picture;web-share

