У Персенківці готують будівництво 16-поверхового комплексу з офісами, торговими площами та готельними апартаментами

Комплекс матиме також три підземні поверхи, відведені для паркування.

Архітектурно-містобудівна рада 7 жовтня вдруге розглянула проєкт будівництва багатофункціонального комплексу на вул. Персенківці, 2, 2-а у Львові. За планом, комплекс включатиме підземні й надземні автостоянки, вбудовану трансформаторну підстанцію та допоміжні споруди, розташовані у транспортно-пересадочному вузлі.

На перетині вулиць Персенківка та Стрийська зараз знаходяться занедбані будівлі колишнього промислового підприємства та непрацююча під’їзна колія. Територія площею 1,17 га, що віднесена до зони транспортної інфраструктури, призначена під забудову. Тут планують звести комплекс до 16 поверхів, у якому розмістяться офісні та комерційні приміщення, готельні номери й апартаменти.

Загальна площа забудови сягне 8 180 м². У будівлі буде 16 поверхів над землею і три підземні на паркувальні майданчики. Загалом облаштують 900 паркомісць, половина з яких відведена для потреб пересадкового паркінгу.

Комплекс матиме внутрішній двір, де зможуть відпочивати офісні працівники та гості готелю. Громадську зону створить торгова галерея, розміщена безпосередньо у будівлі.

Головний архітектор проєкту зазначає, що поруч, на ділянці площею 0,92 га між новобудовою і великим житлово-офісним комплексом компанії “Ріел”, планують облаштувати парк.

Власник проєкту також готовий інвестувати у будівництво транспортної розв’язки на вул. Персенківці в межах цього будівництва.

“Ми пропонуємо розділити забудову першого поверху на два блоки, щоб поєднати у ньому частину майбутньої залізничної станції та зупинку громадського транспорту. Плануємо добудувати розв’язку на вул. Персенківці і облаштувати проїзд під мостом на вул. Стриській. Це дасть змогу зробити вул. Стрийську повноцінно функціональною. Попередні витрати на цю розв’язку оцінюють у 66 млн грн,” — розповідає головний архітектор.

Нещодавно у Львові дозволили знести одноповерхові будівлі на вул. Донецькій для зведення нового багатоквартирного житлового будинку.

Окрім цього, на вул. Богдана Хмельницького збудують житловий комплекс висотою близько 60 метрів.