У Львові поблизу ТРЦ Forum тимчасово змінять схему руху: два автобусні маршрути курсуватимуть по-новому

У Львові розпочнуть розширення дорожньої частини на ділянці повороту з проспекту Чорновола на площу 700-річчя Львова, де розташований торговельно-розважальний центр Forum Lviv. Початок робіт запланували на 19 жовтня, завершити планують до 26 жовтня за сприятливих погодних умов.

Про початок ремонтних робіт оголосила пресслужба Львівської міської ради.

Причина розширення дороги

У Галицькій районній адміністрації наголошують: в автобусних маршрутах №20 та №48 нещодавно з’явився великогабаритний транспорт. Ці автобуси під час повороту з проспекту Чорновола на площу 700-річчя Львова частково заїжджають на тротуар через свої великі розміри. Це створює незручності і є небезпечним для пішоходів.

Тимчасова зміна маршруту автобусів

Під час будівельних робіт автобуси №20 і №48, які прямують до Автостанції №2, оббиратимуть інший шлях. Вони курсуватимуть через вулицю Б. Хмельницького, минаючи проспект Чорновола. У цьому зв’язку транспорт зупинятиметься на зупинці “Площа Старий Ринок”.

У зворотньому напрямку маршрути залишаться без змін.

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