У Львові підвищують надійність медзакладів: лікарні впроваджують перевірку резервних котелень напередодні зими

У Львові старт опалювального сезону визначають за погодними умовами: тепло запускають, коли середньодобова температура протягом трьох діб тримається на рівні +8°C або нижче. Однак, лікарні, школи та дитсадки можуть підключити опалення раніше, якщо виникне потреба.

Підготовка до зими у місті охоплює не лише визначення дати початку опалення. Особлива увага приділяється готовності до непередбачуваних ситуацій — резервні системи мають працювати у разі ракетних ударів чи технічних аварій, які можуть вивести з ладу основну інфраструктуру.

Резервні котельні: страхування тепла у медзакладах

У Львові заздалегідь перевіряють альтернативні джерела опалення, які встановлені у всіх медичних установах. Резервні котельні забезпечують безперервне тепло в лікарнях, а також дають змогу створювати пункти обігріву на базі шкіл у разі потреби.

Міський голова Андрій Садовий підкреслив: “Для нас важливо гарантувати тепло у медичних закладах. Я впевнений, що всі вони мають резервні джерела опалення”.

Наразі систему резервного опалення в лікарнях тестують у пробному режимі. Остаточне рішення про початок опалювального сезону ухвалять з урахуванням прогнозів погоди.

Медичні заклади переходять на дрова і пелети

Генеральний директор Першого медичного об’єднання Львова Олег Самчук розповів, що з початком повномасштабного воєнного вторгнення медичні заклади системно готуються до роботи в екстремальних умовах. Зокрема, посилюють енергетичну незалежність, а також стабільність водопостачання, каналізацій та опалення.

“Всі лікарні оснащені твердопаливними котлами. При необхідності опалення можуть забезпечити дровами та пелетами для підтримки комфортної температури для пацієнтів. Резерви обладнання ми створили минулого року і зараз тестуємо їх роботу,” — пояснив Самчук.

За його словами, під час різкого похолодання першочергово підключать до тепла дитячі лікарні та пологові будинки, а потім уже заклади для дорослих пацієнтів.

Крім теплових резервів, медичні установи мають резервні генератори електроенергії. Це необхідно для забезпечення роботи складного медичного обладнання — комп’ютерних томографів, ангіографів, лінійних прискорювачів, яке потребує великої кількості електрики.

Твердопаливні опалювальні системи тестують і у школах

Паралельно з медичними закладами місто перевіряє роботу понад 40 твердопаливних котельних, встановлених у школах. Ці системи можуть забезпечувати опалення навіть при відсутності газу чи електрики. Тестування проводять також, щоб оцінити їхню придатність для опалювального періоду до офіційного запуску сезону.

Інвестиції у безпеку та стабільність — мільярди гривень

У березні цього року Львівська міська рада ухвалила План стійкості громади, покликаний підготувати місто до різноманітних зимових сценаріїв. В його рамках реалізують низку проектів, спрямованих на підвищення безпеки та стійкості інфраструктури.

Ключовими напрямками роботи є розвиток резервних генераторних потужностей, захист критичних об’єктів, створення альтернативних джерел тепла та електроенергії, а також соціальні програми підтримки мешканців. Одночасно триває оновлення тепломереж і систем водопостачання, ремонт колекторів, а також посилення захисту стратегічних об’єктів.

Загальний бюджет виконання Плану стійкості перевищує 3 мільярди гривень. Частина коштів надходить завдяки кредитним програмам державних банків та міжнародної підтримки. Зокрема, співпрацю ведуть з Європейським інвестиційним банком, урядами Німеччини і Норвегії, а також іншими міжнародними партнерами. Також державний бюджет фінансує окремі заходи у рамках цього плану.