У Перемишлянській громаді оголосили продаж двох земельних ділянок

Електронні Земельні Торги

Земельні електронні аукціони з продажу прав оренди відбудуться 19 жовтня.

Пропоновані ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва розташовані на території Перемишлянської територіальної громади за межами населених пунктів Львівського району:

площа ділянки – 3 га, стартовий розмір річної плати – 5566,32 грн. Детальніше за посиланням

площа ділянки – 19,54 га, стартовий розмір річної плати – 49890,99 грн. Детальніше за посиланням

Подати цінові пропозиції необхідно до 20:00 18 жовтня.

«Аукціон відкритий та прозорий. Це ефективний спосіб передати земельні ресурси у користування громади. Затрати від оренди збагачують місцеві бюджети. Вони вкладатимуться у розвиток економіки населених пунктів та сільського господарства», — наголосила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.