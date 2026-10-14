Керівник освіти Львівщини у вересні заробив близько 80 тисяч гривень

У вересні директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска отримав зарплату у розмірі майже 78 тисяч гривень.

У Львівській обласній військовій адміністрації офіційно підтвердили розмір зарплати Олега Пасці у вересні. Загальна сума нарахувань склала 77 820,28 гривень. До неї увійшли такі складові:

посадовий оклад – 53 021 грн;

надбавка за вислугу років – 15 906,30 грн;

надбавка за ранг – 800 грн;

премія – 7 953,20 грн;

індексація – 139,78 грн.

Від суми зарплати утримали податки та різноманітні відрахування на суму 18 676,86 гривень, тому чистий дохід посадовця склав 59 143,42 гривні. Для порівняння, у попередньому місяці він отримав 69 тисяч гривень.

Олег Паска очолює департамент освіти і науки Львівської ОВА з березня 2020 року. До цього він працював викладачем кафедри адміністративного та фінансового менеджменту у Національному університеті “Львівська політехніка”. Також є співзасновником Вищої школи публічного лідерства Tech StartUp School.

У його життєписі є досвід роботи у органах місцевого самоврядування та державної адміністрації: з 2005 по 2006 рік Паска очолював Старосамбірську районну раду, а з 2006 по 2010 рік – Перемишлянську районну державну адміністрацію. У 2010–2011 роках керував управлінням просторового розвитку Львівської обласної ради.

Окрім цього, Паска є членом Ради громадської організації “Старосамбірщина 3000”. Цю організацію очолює Максим Козицький, начальник Львівської ОВА, який є кінцевим власником ГО.