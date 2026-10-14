Львівська міськрада звернулася до суду через незаконне оформлення землі на місці колишнього ринку “Добробут”

Львівська міська рада продовжує судову боротьбу за повернення земельної ділянки площею 0,66 гектара в центрі міста, де раніше розташовувався ринок «Добробут». Чергове засідання триває понад три години.

Йдеться про територію в середмісті Львова, яку оформило у користування ТзОВ Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест». За словами юристів міськради, право користування землями надали з порушеннями закону. Зокрема, для цього використовували документи, які органи місцевого самоврядування ніколи не видавали. Крім юридичних претензій на землю, позов охоплює скасування права власності компанії на фундамент. Фундамент будували під готель, але він став основою для ринку.

Представник юридичного департаменту міської ради Андрій Кулик повідомив, що сторони надали свої пояснення, давали відповіді на запитання суддів. Спір ізосереджений на законності реєстрації права постійного користування землею. Також йдеться про внесення даних у Державний земельний кадастр і реєстрацію права власності на торговельно-продовольчий центр площею понад 5 тисяч квадратних метрів. У справі налічується 11 томів документів.

Керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко підкреслив, що місто активно відстоюватиме інтереси громади. Він наголосив, що триває друге коло судового розгляду і влада розраховує на справедливий вердикт.

«Місто планує створити на цій ділянці великий громадський простір з укриттям і пам’ятником одному з борців за незалежність України. У межах апеляційної скарги ми всіма законними методами доводимо нашу позицію, аби досягти цієї мети», — заявив Бойко.

Посадовці також звертають увагу, що компанія не виконала інвестиційні зобов’язання щодо будівництва п’ятизіркового готелю. Натомість залишився лише фундамент, на якому згодом відкрили торговельний центр площею 5 тисяч квадратних метрів.

«Кожен може пройти площею князя Ярослава Осмомисла та побачити, що є зараз замість п’ятизіркового готелю, який планували звести тридцять років тому. Готелю досі немає, а громада Львова зазнала значних втрат», — підкреслив Бойко.

Він пояснив, що місто інвестувало кошти в цей проєкт, виділило кілька земельних ділянок, а також надало 28 квартир людям, яких відселили через будівництво. Орієнтовні збитки громади від незаконного використання ділянок, на думку міськради, сягають близько 500 мільйонів гривень.

Львівська міськрада закликала суд врахувати позиції Міністерства аграрної політики щодо дій кадастрового реєстратора, а також Міністерства юстиції щодо державного реєстратора, який оформив право власності на об’єкт.

Наступне судове засідання відбудеться 3 листопада.

Напередодні попереднього слухання 13 жовтня міський голова Андрій Садовий у блозі наголосив, що захист внеску громади є прямим обов’язком міста. Також він на засіданні 1 вересня заявляв, що збитки Львова перевищують 500 мільйонів гривень, і справа потребує справедливого вирішення.

На території, що знаходиться у центрі міста, планують облаштувати великий громадський простір.