Опублікувати у CityLife

У Новояворівську мешканці залишилися без електропостачання і отримують воду за графіком

Марко Лук'яненко

У Шептицькому району без електропостачання залишилось понад 1200 абонентів.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Фейсбуці, що під час атаки російських реактивних безпілотників постраждав працівник поліції охорони. Чоловіка госпіталізували після інциденту на об’єкті енергетики у Львівській області.

Крім інциденту з постраждалим, електропостачання припинили для мешканців Яворівського і Шептицького районів.

«Під час попередньої повітряної тривоги у Яворівському районі постраждав працівник поліції охорони. Його одразу госпіталізували. Внаслідок атаки безпілотників майже 16 тисяч абонентів у Яворівському районі залишились без світла, а в Шептицькому – понад 1200. Енергетики вже працюють, аби швидко відновити подачу електроенергії», — написав Максим Козицький.

Новояворівська міська рада інформує, що через знеструмлення вода подаватиметься за графіком. Сьогодні — з 19:00 до 21:00, завтра — з 7:00 до 10:00.

Цієї ночі ворог атакував об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Солонківській громаді через це пошкоджено житловий будинок і два дачних будинки.

19 жовтня уламки ворожого безпілотника спричинили пошкодження житлових будинків і автівок у селі Зубра неподалік Львова.

18 жовтня системи ППО у районі Мурованого та Малехова збили безпілотники. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Проте уламки влучили у житлові будинки та логістичний комплекс.

17 жовтня ППО також збила ворожого безпілотника в Бродівській громаді Львівщини.

Ніччю 13 жовтня в селі Муроване поблизу Львова впав безпілотник, через що загорілися три житлові будинки. Того ж дня оголосили повітряну тривогу через реактивний російський безпілотник, уламки якого впали у селі Малехів.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У Львові благодійний вечір зібрав 617 тисяч гривень для діагностичного обладнання раку грудної залози

У Львові благодійний вечір зібрав 617 тисяч гривень для діагностичного обладнання раку грудної залози

Львівський національний медичний університет буде називатися іменем Короля Данила

Через атаку дронів на Львівщині майже 17,2 тисячі абонентів залишилися без електропостачання

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *