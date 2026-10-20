У Новояворівську мешканці залишилися без електропостачання і отримують воду за графіком

У Шептицькому району без електропостачання залишилось понад 1200 абонентів.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Фейсбуці, що під час атаки російських реактивних безпілотників постраждав працівник поліції охорони. Чоловіка госпіталізували після інциденту на об’єкті енергетики у Львівській області.

Крім інциденту з постраждалим, електропостачання припинили для мешканців Яворівського і Шептицького районів.

«Під час попередньої повітряної тривоги у Яворівському районі постраждав працівник поліції охорони. Його одразу госпіталізували. Внаслідок атаки безпілотників майже 16 тисяч абонентів у Яворівському районі залишились без світла, а в Шептицькому – понад 1200. Енергетики вже працюють, аби швидко відновити подачу електроенергії», — написав Максим Козицький.

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Новояворівська міська рада інформує, що через знеструмлення вода подаватиметься за графіком. Сьогодні — з 19:00 до 21:00, завтра — з 7:00 до 10:00.

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Цієї ночі ворог атакував об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Солонківській громаді через це пошкоджено житловий будинок і два дачних будинки.

19 жовтня уламки ворожого безпілотника спричинили пошкодження житлових будинків і автівок у селі Зубра неподалік Львова.

18 жовтня системи ППО у районі Мурованого та Малехова збили безпілотники. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Проте уламки влучили у житлові будинки та логістичний комплекс.

17 жовтня ППО також збила ворожого безпілотника в Бродівській громаді Львівщини.

Ніччю 13 жовтня в селі Муроване поблизу Львова впав безпілотник, через що загорілися три житлові будинки. Того ж дня оголосили повітряну тривогу через реактивний російський безпілотник, уламки якого впали у селі Малехів.