У Львові благодійний вечір зібрав 617 тисяч гривень для діагностичного обладнання раку грудної залози

У Львові під час благодійного вечора зібрали 617 тисяч гривень на обладнання для діагностики раку грудної залози

Зібрані кошти підуть на закупівлю автоматичної багаторазової біопсійної системи для Скринінгового центру Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

15 жовтня у Львові провели благодійний вечір «Друга прем’єра. Соломія», який поєднав мистецтво, музику та благодійність для підтримки жіночого здоров’я. Під час аукціону вдалося зібрати 617 тисяч гривень, які спрямують на придбання медичного обладнання для ранньої діагностики раку грудної залози.

Цей захід відбувся в межах місяця обізнаності про рак грудної залози, який традиційно проходить у жовтні. Його головна місія — підкреслити важливість регулярних медичних обстежень і своєчасного виявлення захворювання.

Героїнею вечора стала українська оперна співачка Соломія Крушельницька, чия історія відродження опери «Мадам Баттерфляй» надихає. Вона нагадує про те, що навіть після складних випробувань життя продовжується, а мистецтво знаходить своє відродження.

Кошти використають на придбання автоматичної багаторазової біопсійної системи. Це нове обладнання дозволить проводити біопсії та аналізувати підозрілі утворення в грудній залозі у Скринінговому центрі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

Ініціатива організації заходу належить благодійному фонду «Жити зараз» за підтримки Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

Організатори планують зробити «Другу прем’єру» щорічною подією. Кожен захід матиме власну героїню та унікальну історію. Водночас головною метою залишатиметься об’єднання людей для підтримки важливих соціальних змін.

У Департаменті охорони здоров’я ЛОДА наголошують: своєчасна діагностика дозволяє виявити хворобу на ранній стадії й розпочати лікування вчасно. Регулярні обстеження — ключ до збереження здоров’я та довголіття.