Через атаку дронів на Львівщині майже 17,2 тисячі абонентів залишилися без електропостачання

Важливо

В Яворівському районі під час попередньої повітряної тривоги постраждав працівник поліції охорони. Чоловіка терміново госпіталізували.

20 жовтня о 15:21 на Львівщині оголосили завершення повітряної тривоги. Відповідно до результатів, серйозних наслідків зафіксовано не було.

Однак під час попередньої повітряної тривоги в Яворівському районі внаслідок атаки ворога постраждав співробітник поліції охорони. Постраждалого негайно доправили до лікарні.

Крім того, через атаку російських безпілотників у регіоні виникли перебої з електропостачанням. Без світла залишились майже 16 тисяч абонентів у Яворівському районі та понад 1200 — у Шептицькому районі.

Енергетичні служби вже працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання і повернути світло споживачам.