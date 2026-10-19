Майже 300 ракет і безпілотників випустили російські загарбники по Україні

Російські окупанти запустили по території України 269 безпілотників та низку ракет, які влучили у 25 різних локацій.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило у Фейсбуці про новий масштабний ракетно-дроновий напад на Україну. В ніч на 19 жовтня повітряну тривогу було оголошено по всій країні.

Противник випустив 269 ударних безпілотних літальних апаратів різних типів, а також ряд ракет. Протиповітряна оборона збила 247 ворожих цілей, зокрема безпілотники та ракети.

З початку атаки, що стартувала о 18:00 18 жовтня, ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М і С-400 із районів Смоленської, Брянської та Курської областей РФ. Крилаті ракети Іскандер-К були випущені з повітряного простору Курської області. Дрони типів Shahed (у тому числі 59 реактивних), S-8000 “Бандероль”, “Гербера” і імітаційні дрони “Пародія” атакували територію з напрямків Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового, Міллерово, тимчасово окупованої території Донеччини, Гвардійського в Криму.

Станом на 09:00 протиповітряні сили ліквідували 247 цілей: 4 крилаті ракети Іскандер-К та 243 безпілотники Shahed (з них 43 реактивні), а також ракети та дрони інших типів. Зазнали ураження 25 об’єктів, ще уламки збитих літальних апаратів впали на 8 інших локацій. Атака триває, у повітрі ще перебувають кілька ворожих дронів.

Під час атаки 19 жовтня уламки російського безпілотника пошкодили шість житлових будинків і автомобілі у селищі Зубра.

За день до цього, 18 жовтня, ППО збила безпілотники над населеними пунктами Муроване та Малехів біля Львова. За попередніми даними, постраждалих немає, але уламки дронів пошкодили житлові будинки та логістичний комплекс у цих районах.

17 жовтня на Львівщині в оборону ППО збила ворожий безпілотник поблизу Бродівської громади.

В ніч на 13 жовтня у Мурованому через падіння дрона виникли пожежі у трьох житлових будинках. У той же день близько 15:04 у Львівській області почалася повітряна тривога через російський реактивний безпілотник, уламки якого впали у селі Малехів.