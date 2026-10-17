Коли звертатися за швидкою допомогою на Львівщині під час тривог: особливості роботи екстреної служби

Екстрена медична допомога на Львівщині виїжджає лише у випадках дійсної загрози життю — під час інфарктів, інсультів, втрати свідомості або масивних кровотеч. Генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько розповів про критерії виклику бригад і роботу служби в умовах повітряних тривог.

## Нові стандарти госпіталізації

З 30 липня 2026 року в Україні набули чинності оновлені єдині стандарти госпіталізації, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я № 1044.

Андрій Васько зазначає, що раніше правила виклику екстреної допомоги регулювалися клінічними протоколами, галузевими стандартами та внутрішніми документами лікарень. Зараз усі ці норми об’єднали в єдину систему для уніфікації медичної допомоги.

## Коли викликати швидку

Керівник центру підкреслює, що екстрена допомога — це не служба для вимірювання тиску чи температури, а реагування на критичні ситуації, які загрожують життю.

«Служба виїжджає при ДТП, масивних кровотечах, втраті свідомості, інфарктах, інсультах, утопленнях, удушенні чи електротравмах. Це ті випадки, коли пацієнт не може впоратися самотужки», — роз’яснив Васько.

Водночас не кожен випадок, що потребує медичної допомоги, є приводом для виклику бригади. Наприклад, якщо людина має підвищений тиск або перелом руки без сильної болі, але здатна дістатися до травмпункту самостійно, швидка може не виїжджати.

Остаточне рішення приймають індивідуально враховують загальний стан, перебіг хвороби, супутні захворювання і можливі ризики. Якщо людина не може самотужки добратися до лікарні і потребує спеціального транспорту, бригаду безумовно направлять.

Васько також наголосив на важливості правильної комунікації з диспетчером: потрібно чітко слухати його вказівки, надавати правдиву інформацію про стан пацієнта. Це допомагає ефективно спрямовувати бригади туди, де їхня допомога необхідна найбільше.

## Вони працюють під час повітряних тривог

Генеральний директор пояснив, що робота екстрених бригад під час повітряних тривог залежить від безпекової ситуації.

«Служби ДСНС, швидкої медичної допомоги, патрульна поліція виконують свої завдання відповідно до державних нормативів навіть під час тривог. Часто доводиться оцінювати оперативну обстановку й враховувати ризики повітряних загроз. Незважаючи на це, бригади екстреної допомоги виїжджають, адаптуючись до реалій війни та безпеки», — пояснив він.

## Кадровий склад та виклики

Щоденно на зміні працює від 140 до 155 бригад, тоді як оптимальною вважають 155. Через нестачу кадрів регулярно не вдається повністю покрити потреби.

«Ми маємо відкриті вакансії парамедиків, медиків, лікарів екстреної допомоги. Ситуація під контролем, але потрібні нові фахівці. Для стабільної роботи потрібне додаткове фінансування і чітка кадрова політика. Зарплата у швидкій вища за середню у медзакладах, але вона не відповідає рівню ризиків і навантажень під час служби», — підсумував Андрій Васько.