У Львові готуються підписати угоду на кредит понад 20 мільйонів євро від ЄБРР

Кошти призначені для модернізації електротранспорту у місті.

Проєкт ухвали, оприлюднений 15 жовтня 2026 року на порталі депутатів Львівської міськради, пропонує затвердити угоду про кредит від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для ЛКП “Львівелектротранс”.

28 вересня комунальне підприємство підписало меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). В рамках домовленості заплановано позичити 13,5 млн євро і водночас отримати 7,5 млн євро грантових коштів для оновлення електротранспорту Львова.

Загальна сума проєкту становить 21 млн євро. На ці кошти місто планує інтегрувати 20 тягових підстанцій та три депо в єдину електричну мережу. Крім того, передбачають установку систем накопичення енергії, що забезпечить до 7,5 годин автономної роботи електротранспорту.

Варто зазначити, що у лютому 2021 року депутати вже схвалили кредит на суму 16 млн євро від ЄБРР для ЛКП “Львівелектротранс” та ЛКП “Львівавтодор”.

“Львівелектротранс” отримав 3 млн євро для ремонту трамвайних вагонів із переобладнанням, що має полегшити перевезення пасажирів з обмеженою мобільністю. “Львівавтодор” використав 13 млн євро на три ключові проєкти: будівництво автобусного депо, реконструкцію тролейбусної контактної мережі та ремонт кабельних ліній.

Минулого року міська рада запровадила проєкт ухвали про залучення додаткових 10 млн євро кредиту від ЄБРР. Ці кошти нададуть ЛКП “Львівелектротранс”, ЛМКП “Львівводоканал” та ЛКП “Зелене місто” в межах “Програми забезпечення стійкості”.