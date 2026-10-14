На Львівщині проводжають у останню путь п’ятьох Героїв

Загиблі Захисники (4)

Щодня о 9 годині проходить загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться, де б ви не були, і вшануймо світлу пам’ять усіх, хто загинув за Україну через російську агресію.

Львівщина сьогодні прощається із захисниками України:

Василь Гук

Родом із Борислава. Від 11 травня 2025 року став на захист країни. Служив оператором-хіміком у відділенні аерозольного маскування 26 окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Помер 9 жовтня у селі Михайлівка Вінницької області, куди був відряджений для бойових завдань. Захиснику було 53 роки.

Роман Сприса

Народився в селі Дев’ятир Жовківської громади, проте більшість життя прожив у Новояворівську. Від 20 червня 2024 року боронив Україну на Донецькому напрямку. Зник безвісти 30 липня 2024 року під час бойового завдання. Лише у вересні 2026 року ідентифікували по ДНК та визнали загиблим.

Володимир Летнянчик

Житель Нового Роздолу. Служив старшим стрільцем-оператором у 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Довгий час вважався зниклим безвісти. Загинув 17 липня 2024 року поблизу Архангельського Донецької області. Йому було 31 рік.

Дмитро Світлик

Львів’янин, який долучився до оборони країни у 2023 році. Служив у 48 окремому штурмовому батальйоні імені Номана Челебіджіхана, а пізніше — у 59 окремій штурмовій бригаді. Загинув 27 лютого 2025 року у 30-річному віці.

Ігор Горбань

Проживав у Щептицькому. Був оператором відділення засобів радіоелектронної боротьби у військовій частині А4667. Помер 7 жовтня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечникова. Йому було 58 років.

Вічна пам’ять усім загиблим захисникам України!