У Малехові на Львівщині ліквідовують наслідки російського обстрілу, відновлюючи пошкоджені будівлі та дахи

У селищі Малехів Львівського району продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи після падіння ударного безпілотника, збитого російськими військами 13 жовтня. Комунальні служби та ремонтні бригади розчищають завали, вивозять будівельне сміття, закривають плівкою вибиті вікна і ремонтують пошкоджені дахи.

За інформацією пресслужби Львівської міської ради, яка надала оновлені дані щодо ситуації, регіон активно відновлюють.

Голова Шевченківської районної адміністрації Ірина Джурик повідомила, що уламки безпілотника пошкодили 11 приватних будинків. Внаслідок події серйозно постраждали 53 віконні конструкції та 13 вхідних дверей. Особливо важкий стан у трьох будинках на вулиці Дороша там покрівлі повністю зруйновані, стіни серйозно пошкоджені, а всі вікна і двері вибиті.

Ірина Джурик зазначила, що сьогодні всі вибиті вікна вже накриті захисною плівкою, а два розбиті дахи перекриті. Для виконання робіт на висоті залучили спеціальну автовишку. Окрема увага приділяється дому, що зруйнований повністю дві його мешканки залишились без житла, і зараз міська влада шукає для них варіанти тимчасового проживання.

Вона також повідомила, що постраждалі жителі Малехова можуть розраховувати на фінансову компенсацію для відновлення майна. Плата за ремонт або заміну вхідних дверей становить 20 тисяч гривень, а за кожне пошкоджене вікно, віконний блок чи конструкцію передбачено 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, 13 жовтня російські окупанти атакували Львівщину ударним безпілотником, що стало причиною пошкодження житлових будинків у Малехові. Через сильний стрес 96-річна мешканка цього селища досі перебуває на лікуванні в лікарні.