Надійний зв’язок під час блекаутів: підготовка мобільних мереж Львівщини операторами та владою

На Львівщині готують мобільну інфраструктуру до можливих тривалих відключень електроенергії. Місцева влада та оператори зв’язку працюють над тим, щоб базові станції могли працювати автономно навіть у разі тривалих знеструмлень.

Три рівні захисту: батареї, генератори, сонячні панелі.

Сергій Фіцик, керівник технічного центру Vodafone, розповів, що базові станції обладнані комплексною системою резервного живлення. Спершу акумуляторні батареї підтримують роботу обладнання до 10 годин після відключення електроенергії. Якщо живлення не відновлюється, автоматично запускається стаціонарний генератор. Його використання не вимагає фізичної присутності інженерів, оскільки його обслуговують дистанційно.

Крім цього, на окремих майданчиках встановлені сонячні панелі, які слугують додатковим джерелом живлення. За словами фахівця, багаторівнева система дозволяє тривалий час підтримувати роботу базової станції навіть за поломки генератора або розрядження батарей — за умови наявності сонячного світла, палива та належного технічного обслуговування.

Lifecell: всі базові станції під захистом альтернативного живлення

Оператор lifecell заявив, що усі його базові станції у Львівській області оснащені альтернативними джерелами живлення. Завдяки цьому мережа функціонує стабільно навіть під час тривалих відключень електроенергії. Як і у Vodafone, батареї lifecell забезпечують приблизно 10 годин автономної роботи при повному заряді, але реальний час залежить від навантаження на станцію та можливості підзарядки між відключеннями. Якщо перебої затягуються, в роботу підключають генератори.

Щодо Київстару, компанія не надала коментарі на запити, але раніше повідомляла про заходи для підвищення автономності мережі, зокрема закупівлю генераторів та акумуляторів з 2022 року.

900 базових станцій на Львівщині: хто відповідає за генератори

Олена Гунько, заступниця директора департаменту цифрової трансформації Львівської міськради, повідомила, що у громаді працює близько 900 базових станцій трьох мобільних операторів. Місцева влада взяла на себе відповідальність за живлення від генераторів близько 200 найбільш критичних станцій.

Генератори надають і обслуговують самі мобільні оператори, вони ж компенсують витрати на паливо. За кожною станцією закріплена відповідальна особа, яка діє за чіткими інструкціями у разі тривалих відключень світла.

Начальник управління цифрового розвитку військової адміністрації Олексій Степовий розповів, що на 14 жовтня вже укладено близько 90% договорів на розміщення генераторів в області. Паралельно визначають відповідальних за їхнє обслуговування.

За його словами, працює схема: військова адміністрація передає операторам інформацію про відповідальних за генерацію осіб, після цього укладають договори та передають обладнання за актом прийому-передачі. Базова станція може працювати від акумулятора 4-8 годин, потім підключають генератор. Головна мета — забезпечити безперервну роботу зв’язку до 72 годин.

Як зберегти інтернет удома: поради від Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації рекомендує звернути увагу на технологію xPON — оптоволоконний інтернет, який проводять безпосередньо до помешкання. Заступник міністра з розвитку телекомунікацій Станіслав Прибитько пояснив, що при такому підключенні Wi-Fi може залишатися активним навіть під час багатодобового блекауту.

Якщо під час відключень домашній інтернет пропадає, варто поцікавитися у свого провайдера, чи підтримує він технологію xPON. Якщо ні — можна звернутися до компаній поруч із домом і попросити про підключення. Використання павербанку для живлення роутера дозволить користуватися інтернетом навіть без електрики.

Ще один варіант залишатися на зв’язку функція внутрішнього роумінгу, яка дозволяє смартфону автоматично переключатися на мережу іншого оператора у разі відсутності сигналу від власного.