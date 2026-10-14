У Малехові ліквідують наслідки вчорашнього ракетного удару, пошкоджено більше 50 вікон

Голова Шевченківської районної адміністрації Ірина Джурик повідомила про наслідки падіння ворожого реактивного безпілотника в Малехові: пошкоджено 11 приватних будинків, 53 віконні конструкції та 13 вхідних дверей.

Найбільших руйнувань зазнали три будинки на вулиці Дороша. Там обвалилися покрівлі, сильно постраждали стіни, а всі вікна й двері вибили вибуховою хвилею. Особливо важко довелося 96-річній мешканці, яка пережила сильний стрес і досі перебуває під лікарським наглядом у стаціонарі.

Комунальні служби вже заклеїли всі пошкоджені вікна захисною плівкою та накрили два зруйновані дахи, використовуючи автовишку. Ірина Джурик повідомила: міська влада наразі шукає тимчасове житло для двох жінок, чиї будинки повністю зруйновані. Вони терміново потребують переселення.

13 жовтня Львів піддався атаці ворожих безпілотників, через що тричі сповіщали про повітряну тривогу. Представники влади оперативно прибули на місця обстрілів, щоб оцінити збитки та допомогти постраждалим.

Вночі внаслідок тієї ж атаки в селі Муроване під Львовом загорівся та був знищений будинок лікаря Першого медичного об’єднання, а також повністю згоріли два автомобілі, що належали родині медика.