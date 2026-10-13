У Малехові через атаку дрона зруйновано 8 будинків, влада гарантує виплати компенсацій

У Малехові вісім приватних будинків постраждали через падіння уламків ворожого безпілотника. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Найбільших руйнувань зазнали три будинки на вулиці Дороша — там пошкоджені покрівлі, стіни, вибито всі вікна та двері. Ще у п’яти будинках пошкоджені вікна, двері, а на стінах з’явилися тріщини. Загалом постраждало 44 вікна і дев’ять вхідних дверей.

Унаслідок удару постраждало майно 25 мешканців. Двох жінок госпіталізували у стані середньої важкості. Одній із них надали допомогу через забійну рану тім’яної ділянки та забій пальця руки, після чого відпустили на амбулаторне лікування.

Міська влада оперативно працює на місці події. Працівники спілкуються з постраждалими, фіксують збитки та готують повну оцінку ушкоджень, яку планують завершити найближчим часом.

Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв допомогти у відновленні пошкодженого майна і компенсувати збитки. Окрім того, мешканцям, які потребують тимчасового житла, запропонують безкоштовне поселення.

Станом на 19:00 рух автобуса №9 через Малехів повністю відновили.

Нагадаємо, 13 жовтня Львів зазнав атаки ворожих безпілотників, через що протягом дня тричі оголошували повітряну тривогу.