Серйозна ДТП у Шептицькому на Львівщині: зіткнення чотирьох авто, є постраждалі діти

У селищі Шептицьке на Львівщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали троє осіб, серед них двоє неповнолітніх.

13 жовтня близько 17:10 на вулиці Богдана Хмельницького зіткнулися одразу чотири автомобілі: Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Opel Corsa та Chery Tiggo 5.

Внаслідок зіткнення постраждали чоловік та двоє неповнолітніх. Усі вони отримали травми і були доставлені до медичних закладів за допомогою швидкої медичної допомоги. Правоохоронці продовжують уточнювати їхні дані та ступінь ушкоджень.

Про стан потерпілих

Заступниця головного лікаря Шептицької міської лікарні Ірина Полигач повідомила, що 31-річного чоловіка госпіталізували з черепно-мозковою травмою до нейрохірургічного відділення. Неповнолітніх постраждалих направили до іншого лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування.

Хід розслідування

Слідчі Шептицького районного відділу поліції наразі працюють на місці події. Вони з’ясовують деталі аварії, причини її виникнення та визначають правову кваліфікацію пригоди.