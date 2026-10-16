У Львові зведуть меморіальну стелу на честь полковника СБУ Івана Воронича, який загинув під час служби

У Львові планують встановити пам’ятну стелу на честь полковника Служби безпеки України Івана Воронича, який загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Встановлення меморіального знаку стало логічним продовженням політики міста щодо вшанування Героїв у публічному просторі. «Це гарний приклад, коли ми розповідатимемо не лише про героїчну біографію, а і саме місце передаватиме пам’ять про Героя. Я спілкувався з родиною та побратимами полковника — вони підтримують цю ініціативу», — зазначив посадовець.

Дизайн майбутньої стели розробили фахівці управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку міськради. Начальник управління Михайло Шевченко пояснив, що проєкт передбачає також благоустрій прилеглої території. «Стела буде кам’яною з металевою таблицею, на якій розмістять інформацію про полковника Івана Воронича», — додав він. Вже затвердили ім’я цієї ділянки в місті на честь загиблого Героя.

Ініціативу встановлення меморіального знаку висунула громадська організація «Коло Честі». Один із співзасновників організації, ветеран Володимир Лазор, підкреслив значення постаті полковника для українських спецслужб. «Іван Воронич — особистість такого рівня, яка заслуговує на вшанування та пам’ять, приклад для суспільства і молоді. Родина також висловила велику подяку за цю ініціативу», — наголосив ветеран.

Життєвий шлях Героя

Іван Воронич народився 19 липня 1974 року в Ужгороді. Навчався у львівській середній школі №30, а згодом здобув спеціальність «Технологія деревообробки» в Національному лісотехнічному університеті України. Пізніше отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Державне управління» у Львівському регіональному інституті державного управління.

Службу в органах держбезпеки розпочав 1998 року. До 2014 року він займав оперативні і керівні посади у підрозділах боротьби з тероризмом Управління СБУ у Львівській області. Пізніше працював у контррозвідці та військовій контррозвідці СБУ, а з серпня 2024 року — у Центрі спеціальних операцій СБУ.

Полковник брав участь у бойових діях на сході України у 20142017 роках під час Антитерористичної операції. Після початку повномасштабного вторгнення Росії активно долучився до заходів із захисту держави та населення від агресора.

Рідні описують Івана Воронича як добру, щиру, релігійну та скромну людину, яка щиро любила доньку і сім’ю. Колеги цінували його за високий професійний рівень, принциповість і безкомпромісність у боротьбі зі злочинцями проти держави.

За мужність і самовідданість у службі полковник отримав численні нагороди, серед яких відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції», медаль СБУ «За відзнаку в службі» III ступеня, нагрудні знаки «Учасник АТО», «За доблесть», «За визволення Донбасу», а також відомчі відзнаки «Вогнепальна зброя» та медаль «Ветеран служби».

Іван Воронич загинув 10 липня 2025 року під час виконання завдання з протидії диверсійно-терористичній діяльності російських спецслужб на території України. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові, на ділянці Почесних поховань новітніх Героїв.