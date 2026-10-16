Львівщина віддає шану шести Героям, що загинули в бою
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У Львівській області сьогодні проводжають у останню путь трьох Героїв

Марко Лук'яненко

Загиблі Захисники (5)

Щодня о 9-й годині оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. Зупиніться, де б ви не були, вшануймо пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну через російську агресію.

Сьогодні Львівщина прощається з героями:

Роман Липак
Родом зі Львова. Почав обороняти Україну у 2015 році. Служив у 225-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ. Загинув 14 жовтня у 49 років. Нагороджений медаллю «За військову службу Україні» від Президента, медаллю «Захиснику України» від Міністерства оборони та нагрудним знаком «Ветеран війни».

Василь Устяк
Житель села Зимна Вода Львівського району. Став на захист країни у 2026 році. Останні три місяці перебував у реанімації. Помер 14 жовтня у віці 33 років.

Тарас Яремчук
Житель села Шептицьке. Солдат-сапер, спеціаліст з розмінування та електрик відділення розмінування 1-ї окремої шляхо-відновлювальної бригади імені князя Лева. Загинув 13 жовтня на Чернігівщині через ураження FPV-дрона під час бойового завдання.

Вічна шана та пам’ять кожному, хто віддав своє життя за свободу України!

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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