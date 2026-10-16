У Львові затримали російського шпигуна, який підпалював автомобілі ЗСУ
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У Львові затримали російського шпигуна, який підпалював автомобілі ЗСУ

Марко Лук'яненко

Зловмисник на замовлення РФ підпалив два автомобілі військових.

Управління СБУ у Львівській області повідомило про затримання російського агента, який здійснив підпали автомобілів Збройних сил України. Співробітники служби безпеки виявили, що чоловік діяв за вказівкою ворожих спецслужб.

Затриманим виявився 19-річний мешканець Буковини. Він звернув на себе увагу сил безпеки під час пошуку легкого заробітку через Телеграм-канали. Саме там на нього вийшов куратор із РФ та запропонував фінансову винагороду за підпал автомобілів військовослужбовців.

Першу ціль зловмисник знайшов серед авто з військовою символікою. Він погодив підпал із куратором, отримавши підтвердження завдання. Після цього купив бензин і зреалізував задумане.

Палаюче авто агент зняв на камеру мобільного телефону, аби підтвердити виконання “завдання” російському куратору. Для другого підпалу він вибрав ще одну автівку з військовим маркуванням і діяв подібно — підпалив машину і також задокументував цей момент на відео.

За кожен підпал зловмисник мав отримати три тисячі доларів від російського замовника. Його затримали, а під час обшуку вилучили телефон із матеріалами, що доводять протиправну діяльність.

Йому оголосили підозру за кримінальними статтями: частина 2 статті 194 (умисне пошкодження чужого майна) та частина 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

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У серпні у Львові також викрили агента ФСБ, який передавав російським кураторам інформацію про об’єкти Укрзалізниці, адміністративні будівлі та сили оборони.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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