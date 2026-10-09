У Львові зіткнулися потяг та електровоз, постраждали вісім осіб пасажири та екіпаж

У Львові дизельний потяг зіткнувся з електровозом: п’ятеро постраждалих госпіталізовані

У Львові сталася аварія за участю дизельного пасажирського поїзда і нерухомого електровоза, в результаті якої постраждали вісім людей. Інцидент трапився під час відправлення потяга маршруту Львів — Сокаль зі станції Підзамче.

Обласна прокуратура повідомила, що пасажирський потяг був у складі чотирьох вагонів. Зіткнення з електровозом сталося близько 21:00 на вулиці Старознесенській.

Тетяна Андрєєва, речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, розповіла, що серед постраждалих восьмеро отримали травми. П’ятеро госпіталізовані, трьом надали допомогу на місці події.

Інформація про постраждалих

Спочатку Укрзалізниця повідомила, що травму ноги отримав машиніст дизельного поїзда, а також п’ятьом пасажирам надали медичну допомогу. Згодом прокуратура уточнила, що постраждали помічник машиніста і шість пасажирів. Машиністи електровоза не постраждали.

В Укрзалізниці зазначили, що на місці аварії працюють профільні фахівці та екстрені служби, що з’ясовують причини події.

Свідчення очевидців

Пасажирка Наталія, що їхала з Карпат до Червонограда, описала момент зіткнення як раптовий сильний стук, після чого в вагоні зникло світло.

“Ми їхали спокійно, раптом — зіткнення, гучний удар, світло вимкнулося, почалися крики і паніка. Спершу нічого не повідомляли, і ми довго не розуміли, що відбувається”, — поділилася вона.

За її словами, одна пасажирка їхнього вагону отримала травми спини, пошкодження куприка і, можливо, тріщину на обличчі. Останній діагноз визначать лікарі.

Інша пасажирка, Ганна, яка їхала з собакою Мією, розказала, що під час раптового гальмування боляче вдарилася ногами, але серйозних ушкоджень вдалося уникнути.

“Я розслабилася, сиділа, і раптом потяг різко загальмував уперед. Вдарилася ногами, але біль уже пройшов. Добре, що не впала — переді мною було сидіння. Відбулися без серйозних травм”, — розповіла вона.

Кримінальне провадження

Галицька окружна прокуратура Львова розглядає можливість відкриття справи за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки транспорту на залізниці, що спричинило травми середньої тяжкості чи більші, або значні матеріальні збитки.

Покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на строк від двох до семи років. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та причини аварії.