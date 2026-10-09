Львівські стоматологічні клініки готують інтеграцію у ТМО

Планують ліквідувати три стоматологічні поліклініки Львова та міську косметологічну лікарню. Їх приєднають до ТМО №2.

Про це йдеться у проєкті ухвали, опублікованому 8 жовтня 2026 року на офіційному інформаційному ресурсі Львівської міської ради.

У документі міститься пропозиція реорганізувати такі заклади: КНП “Стоматологічна поліклініка №1”, КНП “Стоматологічна поліклініка №4”, Госпрозрахункову стоматологічну поліклініку Львова та Львівську міську косметологічну лікарню.

Зокрема, планують об’єднати стоматологічну поліклініку №1 (просп. Шевченка, 24), стоматологічну поліклініку №4 (вул. Симоненка, 6-А), Госпрозрахункову стоматологічну поліклініку (просп. Чорновола, 45-А) та міську косметологічну лікарню (просп. Чорновола, 1) з КНТ “Друге клінічне територіальне медичне об’єднання м. Львова” (ТМО №2).

Документ наголошує, що це рішення спрямоване на покращення організації медичної допомоги, підвищення її ефективності, забезпечення доступності та якості послуг. Також реорганізація має оптимізувати використання матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів, налагодити безперервність медичної допомоги, створити комфортні умови для пацієнтів і працівників, а також посилити матеріально-технічну базу медзакладів.

Одним із ключових мотивів є збитковість стоматологічних поліклінік та накопичена заборгованість із виплати зарплат працівникам.

Все майно закладів перейде у власність ТМО №2.

У міськраді запевняють, що звільнень серед працівників не планують.

У листопаді 2025 року депутати підтримали реорганізацію всіх поліклінік міста. Вони прийняли рішення приєднати їх до ТМО №1 та ТМО №2 для покращення медичного обслуговування.