У Львові збили ударні дрони: системи ППО ліквідували атаку, у місті пролунав вибух

16 жовтня у Львові два рази оголосили повітряну тривогу через можливу атаку безпілотників. Над містом працювала система протиповітряної оборони, жителі чули вибухи.

Міський голова Андрій Садовий попередив про загрозу у Львові. За його словами, пролунали вибухи, а у небі діяли підрозділи ППО.

Сигнал тривоги у Золочівському районі активували о 9:01. Протягом кількох хвилин він поширився також на Шептицький, Яворівський і Львівський райони області.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що о 9:09 з північного напрямку в бік Кам’янки-Бузької летів реактивний безпілотник. Уже о 9:12 дрон змінив курс і полетів до Львова.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що засоби ППО збили ворожий дрон ще до підльоту до міста. Повітряну тривогу у Львівській області припинили о 19:18.

Однак небезпека тривала. О 9:27 оголосили повторну повітряну тривогу у Львівському, Золочівському та Червоноградському районах, а згодом і повторно в Золочівському районі.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що о 9:34 ще один реактивний безпілотник вилетів з півночі у напрямку Буська на Львівщині.

Кореспонденти зафіксували звук вибуху у Львові приблизно о 9:56. У місті пролунала ще одна детонація.

Другу хвилю тривоги в регіоні завершили о 9:58.