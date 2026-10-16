У Львові попередили про можливі проблеми з початком опалювального сезону

Йдеться про скорочення бронювання працівників “Львівтеплоенерго”.

У Львові зростають побоювання щодо збоїв у опалювальному сезоні через нові урядові правила бронювання військовозобов’язаних. Це загрожує безперебійній роботі житлових будинків, медичних закладів, шкіл та інших ключових об’єктів міста у холодну пору року.

Зміни у постанові передбачають зниження квоти бронювання працівників теплопостачальних підприємств зі звичних 75% до 60%. Це здатне істотно вплинути на функціонування критичної інфраструктури напередодні початку опалювального сезону.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко детально пояснив наслідки таких змін. Для комунального підприємства “Львівтеплоенерго” скорочення квоти означатиме зняття бронювання приблизно з 86 спеціалістів.

«Для “Львівтеплоенерго” та “Львівводоканалу” бронювання складало 75%. За новими планами, його хочуть знизити до 60%. Якщо це затвердять, з “Львівтеплоенерго” потрібно буде зняти бронювання майже з 90 працівників. Через обмеження квоти доведеться розбронювати ще 70-80 людей. В результаті загальна втрата складе близько 40-45% персоналу, який безпосередньо займається обслуговуванням котлів, тепломереж, котелень та іншої важливої інфраструктури», – повідомив Москаленко.

Він додав, що “Львівтеплоенерго” є єдиним великим підприємством, яке забезпечує централізоване теплопостачання у місті. Воно опалює 2137 багатоквартирних будинків, де проживає понад 503 тисячі осіб. Також на підприємство покладено обов’язки постачання тепла до 67 медичних закладів та 306 шкіл і дитячих садків. Серед них – лікарні та госпіталі для поранених військових, а також інші важливі соціальні об’єкти.

Станом на сьогодні у “Львівтеплоенерго” працюють 1924 особи, із яких 568 є військовозобов’язаними. Обсяг бронювання становить 75%, що сягає 426 працівників. Бронювання наразі мають молоді спеціалісти: зварювальники, слюсарі, інженери з контрольно-вимірювальних приладів. Якщо квоту знизять до 60%, потрібно буде переоблікати 86 осіб, що спричинить ризики відтоку кадрів і слабкості у ресурсах підприємства. Це загрожує цілою ланцюговою реакцією кадрової нестачі», – зазначають у підприємстві.

У “Львівтеплоенерго” вже зараз відчувають дефіцит кадрів через мобілізацію працівників та природні втрати персоналу. Середній вік колективу сягає 57 років. Для обслуговування теплової системи потрібно мати спеціальні знання, професійні навички та досвід, що не так легко замінити.

На підприємстві нагадують, що підготовка фахівців – машиністів котлів, операторів котелень, інженерів теплоелектроцентралей – потребує тривалого навчання, спеціальних допусків та проходження кваліфікаційних атестацій. Замінити таких працівників швидко неможливо, що додає вразливості системі теплопостачання.

У лютому цього року у Львові створили комісію стійкості та критичної інфраструктури. Вона займається забезпеченням безперебійної роботи життєво важливих систем міста у складних умовах.