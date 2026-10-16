У Львові оголосили повітряну тривогу, працює система ППО

Повітряна тривога у Львові триває.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбуці.

16 жовтня близько 09:15 на Львівщині оголосили сигнал повітряної тривоги через наближення російських реактивних безпілотників. У місті чути вибухи, активна протиповітряна оборона.

За словами Козицького, один з безпілотників був збитий ППО на підльоті до міста.

«Під час попередньої тривоги наша ППО збила ворожий бойовий безпілотник біля Львова. Сигнал тривоги не закінчений. Не ігноруйте його. Інший дрон рухається схожою траєкторією, нині він перебуває поряд із Буськом», – написав голова ОВА.

Пізніше він доповнив інформацію про третій безпілотник.

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Нагадаємо, що вночі 13 жовтня у селі Муроване під Львовом через падіння безпілотника виникли пожежі в трьох житлових будинках. Того ж дня об 15:04 оголосили повітряну тривогу через влучання російського реактивного дрона — уламки впали в селі Малехів.

Раніше, 13 вересня, російські безпілотники потрапили у школу та житловий будинок у Стрию. 30 липня зафіксували удари по житлових будинках на вулицях Виговського та Патона у Львові. Тоді загинула одна людина.

13 травня безпілотники влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві. 24 березня внаслідок атаки на лікарню Львова госпіталізували сім людей.

7 лютого близько 6 тисяч жителів Добротвора та Старого Добротвора залишилися без води, опалення та електроенергії через пошкодження інфраструктури. 27 січня було вражено об’єкт енергетичної інфраструктури Золочівського району.

15 січня безпілотник влучив у центр Львова. Пошкоджено вікна житлових будинків і вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури. Через ударну хвилю спрацювала система безпеки газу у селищі Рудно Львівської громади.