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У Львові до лікарні доставили п’ятьох постраждалих унаслідок аварії потягів на Підзамчі

Марко Лук'яненко

До однієї із лікарень Львова доставили п’ятьох людей, постраждалих через зіткнення потягів на залізничній станції Підзамче.

У всіх постраждалих зафіксували забої поперекового відділу хребта. Медики також виявили травми живота і носа. Один з потерпілих отримав струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму.

Серед постраждалих опинився і помічник машиніста. Він травмував коліно, а також має гемартроз — накопичення крові у суглобі через ушкодження.

Інцидент стався на станції Підзамче у Львові. Дизель-поїзд, що курсував за маршрутом Львів — Сокаль, зіткнувся з електровозом під час відправлення. Внаслідок аварії травми отримали помічник машиніста дизель-поїзда та четверо пасажирів. Машиністи електровоза залишилися неушкодженими.

Наразі правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити обставини та причини зіткнення.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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