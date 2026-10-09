У Львові до лікарні доставили п’ятьох постраждалих унаслідок аварії потягів на Підзамчі

До однієї із лікарень Львова доставили п’ятьох людей, постраждалих через зіткнення потягів на залізничній станції Підзамче.

У всіх постраждалих зафіксували забої поперекового відділу хребта. Медики також виявили травми живота і носа. Один з потерпілих отримав струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму.

Серед постраждалих опинився і помічник машиніста. Він травмував коліно, а також має гемартроз — накопичення крові у суглобі через ушкодження.

Інцидент стався на станції Підзамче у Львові. Дизель-поїзд, що курсував за маршрутом Львів — Сокаль, зіткнувся з електровозом під час відправлення. Внаслідок аварії травми отримали помічник машиніста дизель-поїзда та четверо пасажирів. Машиністи електровоза залишилися неушкодженими.

Наразі правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити обставини та причини зіткнення.