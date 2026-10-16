На Львівщині урочисто вшанували фахівців харчової промисловості напередодні їх професійного дня

На Львівщині напередодні професійного свята відзначили працівників харчової промисловості

Напередодні професійного свята відзначили працівників філії «Нестле Україна» у Львові.

Директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко привітала колектив підприємства. Вона вручила подяки від голови Львівської обласної державної адміністрації та департаменту агропромислового розвитку за віддану працю й значний внесок у розвиток харчової промисловості.

«Харчова промисловість Львівщини охоплює понад 400 підприємств. Їхні професійні команди створюють продукцію, відому далеко за межами області, яка користується попитом як в Україні, так і за кордоном. Це результат щоденної праці, майстерності та відповідальності людей», — підкреслила Людмила Гончаренко.

Вона також відзначила, що незважаючи на різні виклики, галузеві підприємства продовжують працювати, розвивати виробництво, інвестувати в розвиток та відкривати нові робочі місця. Нині майже 19 тисяч осіб зайняті у харчовій промисловості регіону. Це суттєвий внесок в економіку Львівщини та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Від імені Львівської обласної ради колектив підприємства привітав голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій Юрій Раделицький. Він підкреслив важливість підприємства для економічного розвитку регіону та вручив Подяку голови обласної ради.

Привітання також прозвучали від голови Львівської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу Михайла Тарнавського. Він висловив вдячність за сумлінну працю й активну громадянську позицію колективу, вручивши грамоту філії «Нестле Україна» у Львові.