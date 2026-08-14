У Львові запустили сучасний деревʼяний простір для молодого покоління

У Львові, в модульному містечку «Маріаполіс» на проспекті Червоної Калини, 72-А, відкрили новий багатофункціональний простір для дітей, молоді та дорослих. Деревʼяну споруду змонтувала німецька компанія Urban Beta в рамках проєкту Circular Ukraine.

Будівля займає близько 80 квадратних метрів. Тут проводитимуть просвітницькі зустрічі, семінари та молитовні заходи. Простір підійде і для кінопоказів, концертів, творчих майстер-класів. Головна мета — сприяти навчанню та соціалізації мешканців містечка.

Конструкцію створили за принципами циркулярної економіки. Це повністю деревʼяна, модульна та швидкозбірна будівля. Будівельники не склеювали елементи між собою, а використання складних для демонтажу матеріалів звели до мінімуму. Завдяки такому підходу споруду можна легко розібрати, запакувати, перевезти на інше місце та знову зібрати. Вартість конструкції без монтажу склала 180 тисяч євро.

Кожен будівельний елемент оснащений вбудованим чіпом з інформацією про нього. Такий «цифровий паспорт» дозволяє відстежувати компонент протягом усього життєвого циклу — від виробництва й експлуатації до демонтажу та можливого повторного використання.

Директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик розповіла, що простір розрахований насамперед на дітей і дорослих, які мешкають у модульному містечку. Будівлю зробили з екологічних матеріалів спеціально для навчання, дозвілля та різноманітних активностей.

Координатор проєкту «Circular Ukraine» Антон Клішин зазначив: наступний рік стане випробувальним етапом для будівлі в реальних умовах. Головна мета команди — показати технологію, яку громади зможуть використовувати самостійно та масштабувати на власний розсуд.

До виготовлення конструкцій долучили українські підприємства. Технологію планують застосовувати не лише в Україні — такі споруди зможуть відтворювати без привʼязки до одного виробничого майданчика. Це відкриває шлях до адаптації рішення під потреби різних громад по всій країні.

Наразі триває облаштування інтерʼєру та прибудинкової території. Найближчим часом простір відкриють для відвідування мешканцями соціального містечка.