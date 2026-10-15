Львів стоїть перед транспортним кризисом через борги перевізникам у 130 мільйонів гривень

Приватні перевізники Львова опинилися на межі припинення обслуговування деяких автобусних маршрутів через серйозні затримки казначейських платежів з боку держави. Така ситуація стала відома з заяви виконувача обов’язків директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олега Партики.

Наразі загальна сума заблокованих коштів для перевізників сягає близько 130 мільйонів гривень. Ці гроші мають піти на виплату заробітної плати, закупівлю пального, мастильних матеріалів та інших витрат, які забезпечують безперервне перевезення пасажирів.

«У перевізників уже накопичилася заборгованість із виплати зарплат, закупівлі пального та інших матеріалів. Це десятки мільйонів гривень величезна сума. У борг більше ніхто не дає. Ситуація критична», — підкреслив Олег Партика.

Він також зазначив, що міська влада постійно підтримує контакт із перевізниками і дуже уважно слідкує за ситуацією. Хоч громадський транспорт поки працює у звичайному режимі, подальші затримки платежів можуть змусити вжити заходів з економії.

«Можливо, доведеться закривати або тимчасово призупиняти нерентабельні маршрути. Вечірні графіки роботи можуть скоротити. Вживаємо заходів, щоб економити кошти й зберегти баланс на ринку перевезень», — пояснив посадовець.

## Розмір проблеми: понад мільярд гривень заборгованості

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко окреслив масштаб фінансових труднощів міста. За його словами, наразі у Львова накопичилося 3200 невиплачених платіжних доручень на суму близько 1,07 мільярда гривень.

Найгостріше стоїть проблема заборгованості із зарплат водіям електротранспорту, автобусів та двірникам — загалом це 140 мільйонів гривень.

«Виходимо з ситуації тимчасово, беручи позики або перекриваючи витрати за рахунок інших статей, адже невиплата зарплат — це порушення закону», — розповів Москаленко.

Він додав, що попри те, що пасажири розраховуються за проїзд, гроші не надходять до підприємств-перевізників через блокування платежів у Казначействі.

«Місто освоїло кредитні кошти через державні банки, щоб покрити недофінансування через вилучення до держбюджету. Проте навіть ці гроші блокують у Казначействі. Одночасно стоять питання підготовки до зими, медицини і соціальних послуг. Наприклад, у центрі „Джерело“ не можуть оплатити харчування дітей», — зазначив заступник міського голови.

## Постійні переговори з урядом

Москаленко повідомив, що наразі заблоковані видаткові статті за понад 20 напрямками міського життєзабезпечення. Львівська влада щоденно веде діалог із центральною владою, борючись за розблокування коштів.

«Ми постійно інформуємо уряд і міністерства про стан справ. Ситуація загострюється: борги зростають щодня. Найважливіше — це зарплати людей, які забезпечують роботу міста. Тому потрібно швидко розблокувати платежі чи встановити пріоритетність їх проведення», — наголосив він.

Міська рада попереджала про проблему із затримкою казначейських платежів ще 2 жовтня. Пізніше, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, мер Львова Андрій Садовий звернувся до уряду з проханням розблокувати виплати зарплат комунальникам, водіям і кошти для підготовки міста до зимового періоду.