У Львові забезпечують опаленням більше 120 лікарень, шкіл та дитячих закладів

ЛМКП “Львівтеплоенерго” надає опалення 126 бюджетним закладам у Львові.

Станом на 21 жовтня підприємство почало подавати тепло до 126 об’єктів соціальної сфери міста. До списку увійшли 17 лікарень і поліклінік, а також 109 освітніх закладів – дитячі садки, школи, ліцеї, гімназії та центри творчості для дітей.

У ЛМКП “Львівтеплоенерго” повідомили, що кілька днів тому відновили опалення в усіх великих міських лікарнях, зокрема в дитячих і пологових будинках, а також у закладах, де лікують цивільних і військових. Зараз тепло подають до чотирьох поліклінік.

За словами представників підприємства, найбільше звернень про подачу тепла надійшло від дитячих садочків. Наразі обігрівають 82 садочки, зокрема й у Малехові та Великих Грибовичах. Окрім цього, подають тепло до 27 шкіл, ліцеїв, гімназій і дитячих центрів творчості, які також звернулися з відповідними заявками.

Частина установ отримує тепло від котелень на твердому паливі.

Нагадаємо, що подачу опалення в бюджетні заклади активізували вчора, враховуючи їхні листи-звернення.

У травні уряд виділив Львівській області понад 219,5 мільйона гривень із резервного фонду державного бюджету. Ці кошти спрямовані на забезпечення резервного теплопостачання та безперебійної роботи критичної інфраструктури в межах підготовки до нового опалювального сезону.