Аналіз сплати ПДФО за галузями Львівщини у січні-вересні

Будівництво – лідер за динамікою: як галузі Львівщини сплачували ПДФО у січні-вересні

Надходження податку на доходи фізичних осіб у Львівській області зросли на 30% у порівнянні з минулорічними показниками за січень–вересень.

Львівщина демонструє впевнене зростання сплати ПДФО в усіх галузях економіки за дев’ять місяців року. Надходження податку збільшилися до 130% від минулорічного рівня.

Про це повідомив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко.

Очевидним лідером за темпами зростання податкових надходжень стала будівельна галузь.

«У будівництві ми щомісяця відзначаємо зростання динаміки сплати ПДФО: якщо у січні цей показник становив 138%, то за дев’ять місяців сягнув позначки 162%. Це найвищий результат серед усіх галузей регіону», — зазначив Іван Собко.

Понад 40% приросту та перевищення середньообласного рівня забезпечили також інші сфери.

До галузей із високою динамікою сплати ПДФО, приріст у яких перевищує 40%, належать:

Швидкість зростання податкових надходжень перевищує 130% також у сферах освіти, інформації та телекомунікацій, а також у сфері операцій з нерухомим майном. Усі галузі Львівщини показали позитивний тренд у сплаті податку.

Хто забезпечив найбільший внесок до бюджету області?

В абсолютних цифрах понад третину загальних надходжень ПДФО забезпечують представники переробної промисловості та торгівлі: