Львівщина очолює рейтинг за кількістю учасників шкільних та студентських ліг «Пліч-о-пліч»

Львівщина Лідирує За Кількістю Учасників Шкільних І Студентських Ліг «Пліч О Пліч» (14)

В області вже зареєстрували майже 10 тисяч школярів і понад 200 студентів для участі у змаганнях сезону 2026/2027.

21 жовтня у Львівській ОДА провели засідання організаційного комітету проєкту «Пліч-о-пліч: Всеукраїнські шкільні та студентські ліги». Під час зустрічі учасники підсумували результати минулого сезону й затвердили план підготовки до нових змагань.

Львівщина демонструє лідерство у двох напрямках проєкту. За даними всеукраїнського рейтингу сезону 2025/2026, область посіла друге місце серед регіонів у шкільних та студентських лігах.

Учні Львівщини здобули дев’ять нагород: три золоті, чотири срібні та дві бронзові. Помітних успіхів досягли команди Львівського ліцею № 93, Стрийської гімназії № 10 та Львівського ліцею № 18. У студентській категорії призові місця вибороли колективи Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського — першість у черліденгу та футзалі, а також команда Львівського національного університету імені Івана Франка, яка посіла третє місце з черліденгу.

«Пліч-о-пліч» − це не просто спортивні досягнення та медалі. Проєкт відкриває дітям і молоді можливість формувати навички командної роботи, дисципліни, витривалості й уміння долати труднощі. Особливо важливо, що такі програми підтримують дітей, які живуть в умовах війни, адже спорт допомагає зберігати фізичне та психоемоційне здоров’я», — наголосив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Новий сезон уже активно розпочався. Станом на 21 жовтня до шкільних ліг у Львівській області долучилися 340 закладів освіти, 2103 команди і 9716 гравців. За цим показником Львівщина очолює рейтинг в Україні. У студентській категорії зареєстрували 13 команд із чотирьох вищих навчальних закладів області — усього 207 учасників. Тут регіон також утримує перше місце за кількістю учасників.

У сезоні 2026/2027 шкільні ліги охоплять 13 видів спорту: баскетбол, волейбол, кросовий біатлон, легка атлетика, шахи, черліденг та технологічний спорт. Окрім того, на регіональному рівні пройдуть змагання з плавання. Студенти змагатимуться з баскетболу, волейболу, футзалу та черліденгу.

Змагання відбуватимуться поетапно — від шкільного і студентського рівнів до всеукраїнського фіналу. Реєстрація команд триватиме до 15 листопада 2026 року, а окремих гравців — до 30 листопада.

Проєкт «Пліч-о-пліч: Всеукраїнські шкільні та студентські ліги» спрямований на розвиток масового спорту, популяризацію здорового способу життя і активне залучення молоді до регулярної фізичної активності.