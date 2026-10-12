У Львові за тиждень безкоштовне медичне обстеження пройшли майже 10 тисяч мешканців

Понад 9,5 тисячі львів’ян протягом традиційного Тижня здоров’я скористалися можливістю безоплатно перевірити свій стан здоров’я. Серед учасників акції більшість склали жінки — 6 708 осіб, що становить 70,6%, тоді як чоловіків було 2 794 або 29,4%.

Віковий аналіз показав, що найбільш активною категорією стали люди віком понад 60 років — майже половина від усіх учасників (4 509 осіб, 47,5%). Група віком 40-60 років налічувала 2 935 учасників (30,9%), а молодь від 18 до 40 років представили 1 631 особа (17,2%). Акцію підтримали й наймолодші мешканці міста — 427 дітей та підлітків, що склало 4,5% усіх учасників.

## Серцево-судинна система та цукровий рівень під контролем

Найпопулярнішою процедурою стало вимірювання артеріального тиску, яке пройшли 6 703 учасники. У 2 681 випадках (40%) медики виявили відхилення від норми. Оцінку ризиків серцево-судинних хвороб провели 5 965 громадянам, і майже у половини з них — у 2 634 випадках (44,2%) — знайшли ризики захворювань.

Рівень глюкози в крові перевірили у 6 065 людей, а відхилення виявили у 1 542 (25,4%), тобто приблизно кожен четвертий результат викликав занепокоєння лікарів.

Електрокардіограму зробили 1 242 рази, виявивши зміни у 433 випадках (34,9%). Це свідчить, що майже третина обстежених має потребу в додаткових кардіологічних консультаціях.

## Нові аналізи та диференціація онкологічних ризиків

Нагальним нововведенням стали дослідження рівня феритину — ним скористалися 1 531 учасник. Відхилення виявили у 664 випадках (43,4%).

Тест на ПСА, що виявляє білок клітин передміхурової залози, пройшли 1 525 чоловіків. Відхилення були у 301 випадку (19,7%), майже кожен п’ятий аналіз викликав занепокоєння. Тестування на Helicobacter pylori провели 2 151 раз, із них 675 результатів (31,4%) були позитивними.

## Зір і стан шкіри: результати обстежень

Гостроту зору перевірили у 4 468 учасників. Майже половина з них — 2 051 особа (45,9%) — виявили порушення. Внутрішньоочний тиск досліджували 2 388 разів, відхилення були у 255 випадках (10,7%). Тестування кольоросприйняття пройшли 1 259 людей, з них порушення зафіксували лише у 60 (4,8%).

Дерматоскопічне обстеження виконали 786 разів, з виявленими відхиленнями у 272 випадках (34,6%). Крім цього, 974 особи перевірилися на плоскостопість — у 278 учасників (28,5%) діагностували цю патологію.

## Масове тестування на інфекційні захворювання

Серед лабораторних досліджень найпопулярнішим був тест на ВІЛ — її здали 6 330 людей. Тестування на гепатит В пройшли 5 576 осіб, на гепатит С — 5 497. Позитивні результати зафіксували 9, 14 та 32 випадки відповідно.

Крім цього, гінекологи надали 422 консультації, а групу крові і резус-фактор визначили у 162 учасників. Медики також надали невідкладну допомогу у 25 випадках і оформили сім декларацій із сімейними лікарями.

## Підсумки акції: майже 20 тисяч охоплених мешканців за рік

За п’ять днів роботи медичних наметів 9,5 тисяч львів’ян пройшли обстеження, здали аналізи та отримали консультації лікарів. Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко відзначила, що саме висока активність мешканців стала головним досягненням заходу.

“Люди виявляли інтерес, приходили, здавали аналізи, проходили обстеження, спілкувалися з лікарями — це основний результат. Ми організовуємо профілактичну акцію, аби якомога більше людей змогли зручно пройти базові обстеження”, — наголосила вона.

За її інформацією, разом із червневою акцією, яка залучила понад 10 тисяч учасників, обидва цьогорічні Тижні здоров’я охопили майже 20 тисяч мешканців Львова.