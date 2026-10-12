У Львівській області оновили правила безготівкових розрахунків і пільгового проїзду в автобусах

Тепер пасажирам достатньо один раз прикласти картку до валідатора — при вході в автобус.

Зміни офіційно повідомили на сторінці Е-квиток на Львівщині/Smart Ticket Technology у Facebook.

З 12 жовтня на приміських і міжміських автобусних маршрутах Львівської області почав діяти оновлений порядок безготівкового розрахунку та пільгового проїзду.

Відтепер досить один раз прикласти банківську картку, NFC-пристрій або пільгову картку до валідатора під час посадки. Повторне зчитування під час виходу більше не потрібне.

«Повідомте водієві кінцеву зупинку та прикладіть картку або пристрій до валідатора. Водій вибере відповідний тариф і підтвердить оплату. Дочекайтеся зеленої галочки на екрані і заберіть надрукований квиток. Повторного зчитування під час виходу не потрібно. Якщо на екрані з’явиться червоний хрест — операцію не проведено. Причину відмови можна побачити на валідаторі. Готівковий розрахунок працює за попереднім порядком: повідомте водієві кінцеву зупинку, оплатіть проїзд і візьміть квиток із валідатора», — пояснили у повідомленні.

Перехідний період діятиме до 16 жовтня — пасажири ще можуть двічі прикладати картку: на початку й у кінці поїздки.

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З листопада 2023 року безготівковий розрахунок діє на всіх приміських і міжміських автобусних маршрутах Львівщини.

З вересня 2024 року водії зобов’язані фіксувати за допомогою валідаторів усі оплати — і банківськими картками, і готівкою. Вони також мають видавати квитки пасажирам незалежно від способу оплати.

Ще з січня 2023 року в Україні діє єдина форма квитка для громадського транспорту, що стандартизує процес і робить його прозорішим.