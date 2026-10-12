Поруч зі Львовом Volkswagen Golf злетів з дороги, травмовано троє осіб

Аварія сталася на трасі між селами Великі Грибовичі та Великий Дорошів.

Інформацію підтвердили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Львівщини та департаменті цивільного захисту Львівської ОВА.

1 жовтня близько 14:20 на дорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська 69-річний водій Volkswagen Golf, мешканець Волині, втратив контроль над авто. Машина з’їхала на узбіччя, заїхала на ґрунтовий насип і перекинулася.

Унаслідок ДТП постраждали три людини: водій, 11-річна дівчинка та 65-річна жінка. Усі їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальна санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортом на той же строк.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини події.