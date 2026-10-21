У Львові з’явилась нова незвичайна скульптура

У межах Львівського тижня скульптури 2026 у місті встановили новий арт-об’єкт — «Тотем» авторства Олексія Абрамова. Він розміщений на перехресті вулиць Степана Бандери та генерала Чупринки. Цю бетонну скульптуру створили цьогоріч.

«Тотем» має вигляд архаїчної загадкової голови. Тут автор розкриває індивідуальні емоції, відчуття та внутрішні рефлексії. Ця робота належить до однойменної серії Абрамова, де кожна форма виступає окремим суб’єктом і втілює певний стан або образ переживання.

За задумом скульптора, тотем символізує сутність, із якою спільнота відчуває духовний зв’язок, сприймаючи її як знак свого роду. Всі скульптури з цієї серії мають архаїчний, майже первісний вигляд, нагадуючи прадавні символи і форми мистецтва.

Львівський тиждень скульптури проводять уже п’ятий рік поспіль. Ідея організувати подію виникла у 2022 році в «Я Галерея» під час виставки «Нова львівська скульптура». Тоді професор Академії мистецтв Орест Голубець запропонував щороку присвячувати місту тиждень, повністю відданий скульптурі. Її підтримали в Академії мистецтв, а перша виставка під назвою «Хаос» пройшла у старих майстернях під кураторством Павла Гудімова.

У 2023 році відбувся масштабний проєкт «Старе і нове / нове і старе» у Палаці мистецтв, а також «Скульптурний маршрут» з колекції Юрія Сташківа. Наступного року темою стали «Слід пам’яті», що об’єднала музеї, галереї та скансен Львова.

У 2025 році Тиждень скульптури отримав назву «Діалоги». Він об’єднав понад 20 українських та іноземних митців. Їхні роботи показали на більш ніж 10 різних локаціях міста. Головний проект «Гліптотека» презентували у Львівській політехніці, що вперше долучилася як партнер фестивалю.

Нещодавно у Машинній залі Львівської політехніки відкрили головну виставку цьогорічного тижня — «Приховане». Відвідати її можна щодня з 12:00 до 19:00. Вхід для всіх охочих вільний.