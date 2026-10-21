В Яворівському районі відновили електропостачання після ворожих обстрілів

Відключення/Відновлення Електроенергії

Енергетики працювали безперервно всю ніч.

В Яворівському районі повністю відновили електропостачання для майже 16 тисяч абонентів, які залишилися без світла через вчорашні ворожі атаки. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ремонтні роботи тривали всю ніч і пройшли успішно.

Зазначимо, що атака російських безпілотників 20 жовтня о 15:21 спричинила перебої з електропостачанням у Яворівському та Шептицькому районах. О 16:52 світло повернули понад тисячі споживачам у Шептицькому районі, де ситуація стабілізувалася раніше.