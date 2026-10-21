На Яворівщині сталася смертельна ДТП за участю Toyota RAV4 з постраждалими

Поблизу села Калитяки 34-річний водій Toyota RAV4 втратив контроль над кермом і перекинувся.
Подію зафіксували у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
20 жовтня близько 22:35 в Яворівському районі, біля села Калитяки, водій авто Toyota RAV4 з Черкас не впорався з керуванням. Машина з’їхала в кювет і перекинулася.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Його пасажири – 42-річний львів’янин та 47-річний мешканець Яворівського району – отримали поранення і були госпіталізовані.
За фактом ДТП поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.
Правоохоронці наразі з’ясовують усі деталі цієї трагедії.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua