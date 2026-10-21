На Яворівщині сталася смертельна ДТП за участю Toyota RAV4 з постраждалими
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На Яворівщині сталася смертельна ДТП за участю Toyota RAV4 з постраждалими

Марко Лук'яненко

Поблизу села Калитяки 34-річний водій Toyota RAV4 втратив контроль над кермом і перекинувся.

Подію зафіксували у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

20 жовтня близько 22:35 в Яворівському районі, біля села Калитяки, водій авто Toyota RAV4 з Черкас не впорався з керуванням. Машина з’їхала в кювет і перекинулася.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Його пасажири – 42-річний львів’янин та 47-річний мешканець Яворівського району – отримали поранення і були госпіталізовані.

За фактом ДТП поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі деталі цієї трагедії.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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