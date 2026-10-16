У Львові визначили найзабрудненіші перехрестя міста

Лише на 18 із 37 досліджених перехрестях Львова не зафіксували перевищень рівня забруднення повітря.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА надав дані про стан атмосферного повітря на перехрестях у місті. Їх збирали впродовж третього кварталу цього року.

Спеціалісти хімічної лабораторії КП “Адміністративно-технічне управління” контролювали вплив викидів автомобільного транспорту. Вони вимірювали концентрації оксиду вуглецю, окису азоту, діоксиду азоту та сірчистого ангідриду.

Результати показали, що у 18 випадках із 37 рівень забруднення повітря залишався в межах норми, без жодних перевищень допустимих показників.

Найчистішими виявились такі перехрестя:

перехрестя с. Великі Грибовичі – вул. Дублянська – вул. Дачна (біля пішохідного переходу на вул. Дублянській);

перехрестя смт Рудно – вул. Огієнка – вул. В. Великого – вул. Шептицького (біля пішохідного переходу на вул. Огієнка);

перехрестя при в’їзді в с. Лисиничі – вул. Тракт Глинянський – вул. Т. Шевченка;

перехрестя смт Брюховичі – вул. Львівська – вул. Весняна (біля пішохідного переходу на вул. Львівській);

перехрестя с. Рясне-Руське – с. Підрясне, кільцева дорога (зі сторони кільцевої дороги);

перехрестя м. Винники, вул. Галицька – вул. Дорога Кільцева (при в’їзді в м. Винники);

перехрестя вул. Шпитальна – вул. Данилишина (біля пішохідного переходу зі сторони будинку №7 на вул. Данилишина).

Найбільше забруднення виявили на наступних перехрестях: