На Львівщині під час туристичного походу в горах загинула людина

На горі Парашка, що на Стрийщині, під час туристичного походу помер 58-річний чоловік. Трагедія сталася увечері 8 серпня.

Рятувальники отримали викликвід о 17:22. Повідомили, що турист втратив свідомість прямо на маршруті.

Група потребувала термінової допомоги — чоловіка треба було спустити з гори та передати медикам швидкої.

На виклик виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення зі Славська.

Поки рятувальники добиралися до місця, стан чоловіка різко погіршився — він припинив дихати. Дружина туриста разом з іншими мандрівниками, які опинилися поруч, негайно почали робити серцево-легеневу реанімацію.

Попри старання людей, врятувати чоловіка не вдалося.

Рятувальники закріпили тіло на ношах, встановлених на квадроциклі, і спустили його до підніжжя гори. Там медики офіційно констатували смерть.