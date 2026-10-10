У Львові випробовують автономні дров’яні котельні для шкіл на випадок зимових перебоїв з опаленням

У Львові активно встановлюють резервні котельні на твердому паливі, щоб забезпечити опалення шкіл навіть при відсутності електрики або газу. Вони працюють на дровах і створені для підтримки тепла у навчальних закладах під час збоїв централізованої системи, а також можуть слугувати пунктами обігріву для мешканців міста.

Ініціатива стартувала у 2023 році. Наразі у найбільших львівських школах встановили понад 40 таких котелень. Роботи з монтажу продовжуються.

Олександр Одинець, директор ЛМКП «Львівтеплоенерго», пояснив, що ці котельні прості у використанні, хоча вимагають присутності технічного персоналу. Він наголосив, що кожен пункт оснащений двома котлами — основним і резервним, який вмикається у випадку поломки першого. Це дає змогу забезпечити безперебійну роботу в автономному режимі.

Міська влада розглядає запуск резервних котелень ще до початку офіційного опалювального сезону. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що пріоритетом є опалення шкіл і медичних закладів, які отримають тепло раніше, ніж житлові будинки.

«У перехідний період ми плануємо використовувати твердопаливні котли. Вони вже працюють у всіх наших медичних установах і близько половини шкіл. Щодо житлового фонду, там діють інші правила, і ми шукаємо оптимальні рішення», — пояснив мер.

За його словами, резервні котельні не тільки зігрівають навчальні заклади, але й можуть слугувати центрами обігріву для львів’ян. Одна школа може прийняти до п’яти тисяч осіб у разі потреби надати тимчасове тепло.

На початку року Львівська міська рада затвердила План стійкості громади. У рамках нього місто запроваджує проєкти для підвищення готовності до складних зимових умов.

Важлива частина плану — це розвиток резервної генерації електроенергії, захист критичної інфраструктури, створення альтернативних джерел енергії й опалення, а також допомога мешканцям. Крім того, працюють над оновленням тепломереж і водопостачання, ремонтом колекторів і підвищенням безпеки ключових об’єктів.

На реалізацію цих заходів потрібно понад 3 мільярди гривень. Частину фінансування вже отримали з державних банків і міжнародної підтримки. Львів співпрацює з Європейським інвестиційним банком та урядами Німеччини і Норвегії, а також отримує державне фінансування в межах національного Плану стійкості.