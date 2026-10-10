Автоматичне призначення субсидій на опалювальний сезон 20262027 та порядок подачі заявок для інших отримувачів

Житлові субсидії почнуть нараховувати з жовтня на опалювальний період, який триватиме з 15 жовтня 2026 року по 15 квітня 2027 року. Для більшості отримувачів допомога продовжиться автоматично. Проте тим, хто звертається вперше або у кого змінилися обставини, доведеться подавати заяву особисто. Розмір виплат залежатиме від доходів, майнового стану родини та наявності боргів за комунальні послуги.

Згідно з інформацією Львівського обласного управління Пенсійного фонду, у теплий період субсидію отримують приблизно 50 тисяч домогосподарств. Під час опалювального сезону це число збільшується щонайменше вдвічі. Про процедуру призначення соціальної підтримки розповів Василь Гельбич, начальник відділу надання субсидій Головного управління ПФУ у Львівській області.

## Хто має право на житлову субсидію

Правила для призначення допомоги залишилися без змін. Субсидію можуть отримати громадяни та сім’ї з доходом, якого недостатньо для повної оплати комунальних послуг. Серед основних категорій — пенсіонери з невеликими пенсіями, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю та малозабезпечені родини. Оцінка права на допомогу проводиться індивідуально з урахуванням доходів та сімейних обставин.

## Кому субсидію нарахують автоматично, а кому ні

Переважна більшість отримувачів, які вже користуються субсидією, отримають її автоматично, без необхідності подавати нові документи. Так само автоматично перепризначать виплати тим сім’ям, у яких субсидія летньої пори була нульовою.

Проте певні категорії громадян мають звернутися особисто — це, зокрема, ті, хто оформлюють субсидію вперше, і ті, у кого змінилися обставини, які можуть вплинути на розмір допомоги.

## Як перевірити право на субсидію

Приблизно оцінити власні шанси можна самостійно: якщо на комунальні послуги витрачають більше ніж 15% сукупного доходу сім’ї, субсидію, швидше за все, призначать. Остаточний розрахунок проводить Пенсійний фонд України.

## Які доходи враховують

Для визначення розміру субсидії враховують доходи усіх членів родини та зареєстрованих на житловій площі осіб, за винятком дітей до 18 років.

В опалювальному сезоні 20262027 років враховуватимуть доходи за перше півріччя 2026 року — січень-червень. Розмір пенсії беруть за основою виплати за серпень 2026 року.

До показників доходів включають зарплату, грошове забезпечення військових, пенсії, стипендії (крім соціальних виплат дітям-сиротам або таким, що залишилися без батьківського піклування), допомогу з безробіття, інші соціальні та страхові виплати, перекази з-за кордону, дивіденди, а також доходи від оренди землі чи продажу майна.

Пенсійний фонд отримує більшість цих даних через обмін інформацією з Державною податковою службою та іншими реєстрами. Якщо певний дохід є у декларації, але його немає в електронних системах, потрібно подати довідку або надати письмове пояснення про розмір доходу.

## Борги за комунальні послуги можуть стати підставою для відмови

Якщо заборгованість за будь-якою комунальною послугою перевищує 680 гривень, у призначенні субсидії можуть відмовити повністю або частково. Проте є можливість укласти з постачальником послуги договір реструктуризації боргу для його поступового погашення.

## Інші причини для відмови

Вивчають також майновий стан родини та інші фінансові витрати. Існують встановлені законодавством підстави для відмови, проте не всі випадки призводять до автоматичного відхилення заявки — ситуації розглядають індивідуально.

Василь Гельбич зазначає, що у Львівській області відмовляють у субсидіях приблизно 12% звернень, здебільшого через описані причини.

## Як подати документи

Щоб оформити субсидію, необхідно подати заяву та декларацію за встановленими формами. Можуть вимагатися додаткові документи, залежно від конкретної ситуації.

Подати пакет документів можна особисто, через представників територіальних громад, центри надання адміністративних послуг або онлайн через портал “Дія”.

## Терміни для подання та початок нарахування

Заяви і документи приймають з 1 жовтня по 30 листопада включно. Якщо подати їх у цей період, субсидія нараховуватиметься з початку опалювального сезону або з дати виникнення права на неї. Після 1 грудня виплати почнуть нараховувати з місяця подання заяви і до кінця сезону.

Для субсидії на придбання твердого чи рідкого пічного палива заяву потрібно подати до кінця 2026 року.

Субсидія за жовтень розраховується з урахуванням 15 днів опалювального сезону, незалежно від дати початку опалення в населеному пункті. Виплату за жовтень отримають у листопаді, тому у жовтні розмір допомоги зміни не зазнає.