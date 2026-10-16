У Львові встановлять меморіальну стелу на честь полковника СБУ Івана Воронича

На перехресті Замарстинівської та Авраама Лінкольна у Львові встановлять пам’ятну стелу на честь полковника Служби безпеки України Івана Воронича. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради 16 жовтня, повідомила пресслужба міськради.

Цей меморіал доповнить перелік міських локацій, присвячених вшануванню українських захисників.

## Деталі проєкту

Дизайн майбутньої стели розробили фахівці управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львова. Керівник управління Михайло Шевченко повідомив, що конструкція виглядатиме як кам’яна стела з металевою табличкою, на якій розмістять інформацію про життєвий і службовий шлях полковника Воронича. Окрім самого пам’ятного знака, у проєкті передбачене впорядкування території навколо.

За словами Шевченка, ділянка біля перехрестя вже носить ім’я Івана Воронича.

Під час обговорення питання на засіданні виконкому побратими загиблого полковника звернулися з проханням висадити поруч із меморіалом явір.

Ініціатором встановлення пам’ятного знака стала громадська організація “Коло Честі”.

## Життєвий і службовий шлях Івана Воронича

Іван Воронич народився 19 липня 1974 року в Ужгороді. Навчався у львівській школі №30, згодом вступив до Національного лісотехнічного університету України. Після цього здобув кваліфікацію за спеціальністю “Державне управління” у Львівському регіональному інституті державного управління при Президентові України.

З 1998 року він служив в органах державної безпеки. Від 2014 року працював у підрозділах контррозвідки СБУ та військової контррозвідки. З серпня 2024 року увійшов до Центру спеціальних операцій СБУ.

Іван Воронич особисто брав участь у бойових діях, зокрема в Антитерористичній операції 2014-2017 років. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну активізував участь у заходах з оборони країни.

Полковник загинув 10 липня 2025 року під час виконання завдань із протидії диверсійно-терористичній діяльності російських спецслужб на території України.

За свій внесок у службу Іван Воронич отримав численні нагороди, серед яких відзнака Президента України “За участь в антитерористичній операції”, медаль СБУ “За відзнаку в службі” ІІІ ступеня, нагрудні знаки “Учасник АТО”, “За доблесть”, “За визволення Донбасу”, відомчу відзнаку “Вогнепальна зброя” та медаль “Ветеран служби”.

Івана Воронича поховали на Личаківському цвинтарі у Львові на ділянці Почесних поховань новітніх Героїв.