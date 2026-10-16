АРМА оголосила конкурс на посаду управителя львівської будівельної компанії братів Козака і Медведчука

Арештовані активи ТОВ “Бетонбуд” виставили на торги.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА), повідомило про початок торгів.

Через систему Prozorro АРМА шукає нового управителя для активів львівської будівельної компанії братів Козака та Медведчука.

Це стосується ТОВ “Бетонбуд”, яке включає корпоративні права компанії, чисельні об’єкти нерухомості, транспорт та виробниче обладнання у Львові й Львівській області.

Серед активів перебуває нерухомість загальною площею понад 4,9 тисячі квадратних метрів, 30 транспортних засобів, а також спеціалізоване обладнання для виготовлення бетонних сумішей, зокрема бетонні вузли та мобільний металозмішувальний вузол.

До майнового комплексу належить лабораторія, офісна будівля, ангар для сипучих матеріалів, вагонна вага, інженерні системи водо- та електропостачання, платформа для перевантаження цементу та інша необхідна інфраструктура для підтримки виробничих процесів.

У 2024 році у сферу управління АРМА перейшли кілька львівських будівельних компаній братів Козака та Медведчука — “Бетонбуд”, “Капітал Плаза” і ТОВ “Галицьке перехрестя”. Їхня загальна вартість становить близько 400 мільйонів гривень.

Минулого року агентство також оцінило завод “Керамбуд”, який належить колишнім народним депутатам Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку, у 246 мільйонів гривень.